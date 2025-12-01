Eschenbrenner Whisky mit der neuen Single-Cask-Abfüllung Infinity

Eschenbräu, gegründet und geleitet von Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner, vereint im Berliner Wedding eine Brauerei, einen Biergarten, und auch eine Brennerei. Aus dem Portfolio des dort produzierten Eschenbrenner Whisky stellt Martin Eschenbrenner heute sein neuestes Bottling vor. Alle Details zur neuen Single-Cask-Abfüllung Infinity inklusive Verkostungsnotizen und Bestellmöglichkeit finden Sie in der Aussendung, die wir aus dem Wedding erhalten haben:

Neue Single-Cask-Abfüllung Infinity aus dem Wedding – Handwerk, das reift

Berlin, 01. Dezember 2025 – Am 28. November hat die Berliner Hausbrauerei & Brennerei Eschenbräu ihre neue Whisky-Abfüllung Infinity vorgestellt – handgemacht und unverkennbar Eschenbräu. Gründer und Brennmeister Martin Eschenbrenner knüpft damit an seine Tradition an, außergewöhnliche Spirituosen mit regionalem Charakter und eigener Handschrift zu kreieren.

Whisky aus dem Wedding – echt, handgemacht, berlinisch

Credit: Katharina Neubert

Der studierte Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner kennt sich mit Malz, Hefe und dem Brennhandwerk bestens aus. Seit 2011 betreibt der Wahlberliner neben seiner Hausbrauerei auch eine eigene Brennerei, in der er zusammen mit seinem kleinen Team Obst- und Bierbrände sowie Single-Malt-Whiskys destilliert – mit viel Handarbeit und mindestens ebenso viel Leidenschaft. Die Kombination aus Berliner Wasser, ausgewählten Malzen und einer kreativen Fassauswahl sorgt für charaktervolle Destillate mit unverwechselbarer Persönlichkeit. Eschenbrenner sagt:

„Die Bandbreite unserer Whisky-Kreationen ist groß. Welche Aromen der Alkohol aus ehemaligen Calvados-, Sherry-, Rum- oder Weinfässern über die Jahre herauslöst, bleibt – bei aller geplanten Steuerbarkeit – immer eine Überraschung.“

Unendlichkeit mit schmeichelhaftem Charakter

Eschenbrenners neue Single-Cask-Abfüllung Infinity stammt aus einem 225-Liter-Fass, das die Nummer Acht trägt und zum zweiten Mal befüllt wurde. Die Zahl inspirierte das Weddinger Team auch zum Namen des eleganten Whiskys – schließlich steht die waagerechte Acht nicht zufällig für Unendlichkeit.

Credit: Katharina Neubert

Passenderweise reifte auch das Fass selbst – liegend wie das Symbol der Unendlichkeit – viele Jahre im Reinickendorfer Lagerhaus. Zuvor beherbergte es sieben Jahre lang den mittlerweile ausverkauften Bruder von Infinity, Small Pete. Er war der Erste, der die ursprünglich neue, medium getoastete amerikanische Eiche kennenlernen durfte – eine Kombination, die seinem kräftigen und intensiven Charakter zugutekam.

Credit: Katharina Neubert

In diesem von Small Pete gezähmten Fass verbrachte Infinity ebenfalls sieben volle Jahre. Entstanden ist ein weicher, eleganter Whisky, der durch süß-fruchtige und nussige Aromen besticht. Mit 47,5% Volumenprozent und einer limitierten Auflage von 370 Flaschen ist der Single Malt seit Ende November exklusiv im Eschenbräu erhältlich. Martin Eschenbrenner sagte anlässlich dieser neuen Abfüllung:

„Jeder unserer Whiskys ist ein handwerkliches Unikat. Wir arbeiten mit kleinen Chargen und viel Geduld – und genau das schmeckt man. Darum bereitet es so viel Freude, Single Malts für neue Abfüllungen auszuwählen. Dieses Jahr erklärte mein Team Fass Nummer Acht sofort zum Favoriten, und auch der Name war schnell gefunden. Ich freue mich sehr über dieses neue, nun besonders elegante Mitglied unserer Eschenbrenner-Whiskyfamilie.“

Präsentation & Verkauf

Credit: Katharina Neubert

Die neue Single-Cask-Abfüllung wurde am 28. November erstmals im Eschenbräu präsentiert. Der Verkauf erfolgt über die Hausbrauerei & Brennerei in der Triftstraße 67, über ausgewählte Händler sowie über den Online-Shop unter www.eschenbraeu.de.

Infinity

Single Malt Whisky

Credit: Katharina Neubert

Fass: amerikanische Eiche (225 Liter, Second Fill)

Destilliert: 05/2018

Abgefüllt: 11/2025

Alter: 7 Jahre

Alkoholgehalt: 47,5% vol

Limitierung: 370 Flaschen

Flaschengröße: 0,5 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht nachgefärbt

UVP: 55,00 Euro, erhältlich im Online-Shop

Verkostungsnotizen

Nase: Vanille, Marzipan, Nelken und Trockenfrüchte

Geschmack: Früchte, malzige Süße, Macadamianüsse

Nachklang: mittellang, süß und cremig

Über Eschenbräu & Eschenbrenner Whisky

Im Berliner Wedding vereint das Eschenbräu eine Brauerei, eine Brennerei und einen Biergarten zu einem lebendigen Ort handwerklicher Genusskultur. Gegründet und geleitet von Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner werden hier seit fast 25 Jahren vielfältige Biere gebraut und charaktervolle Obstbrände destilliert. Seit 2011 bereichert zudem Eschenbrenner Whisky das Angebot – alles mit Leidenschaft hergestellt und im gemütlichen Innenhof-Biergarten ausgeschenkt.