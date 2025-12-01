Montag, 01. Dezember 2025, 19:05:15
Serge verkostet: Solos für Aberfeldy, Glenglassaugh und Eden Mill

Nach diesen drei letzten Solo-Sessions wird der normale Betrieb auf Whskyfun morgen wieder aufgenommen

Zum Abschluss seines wohlverdienten Urlaubs veröffentlicht Serge Valentin heute letztmalig eine Solo-Session, die dann auch direkt als Dreifach-Ausführung daherkommt. Aberfeldy 21 yo, ein 11 Jahre alter Glenglassaugh von Brave New Spirits und Eden Mill ‘Sherry Cask’ haben heute jeweils einen Solo-Auftritt auf Whikyfun, bei dem morgen der normale Betrieb wieder aufgenommen werden wird. Bis dahin, die letzten Urlaubs-Solos in der Übersicht:

AbfüllungPunkte

Aberfeldy 21 yo (40%, OB, +/-2024)85 
Glenglassaugh 11 yo 2014/2025 (54.3%, Brave New Spirits, Cask Masters, sherry hogshead, 266 bottles)85
Eden Mill ‘Sherry Cask’ (46%, OB, 2024)81
