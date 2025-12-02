Die Jagdmanufaktur Waldkauz entwickelte bei einem gemütlichen Whisky-Abend unter Freunden eine Schnapsidee, aus der nun The Malt Kauz wurde. Mit der Unterstützung von Tilo Schnabel, den wir auch als The Caskhound kennen, kann Waldkauz-Gründer Markus Holthausen nun die erste The Malt Kauz Abfüllung vorstellen. Der 10-jährige Benrinnes reifte vollständig in einem First Fill Australian Red Wine Cask. Alle Details, Informationen sowie die Verkostungsnotizen zu The Malt Kauz Benrinnes 10 yo finden Sie in der folgenden Aussendung, die wir von Waldkauz erhalten haben:

THE MALT KAUZ: Wenn Whiskygenuss und Jagdleidenschaft sich treffen

Was als sprichwörtliche Schnapsidee bei einem gemütlichen Whiskyabend unter Freunden begann, ist zu einem Herzensprojekt mit Charakter gereift: THE MALT KAUZ. Hinter dem neuen Whiskylabel steht Markus Holthausen, Gründer der bekannten Jagdmanufaktur WALDKAUZ, die seit Jahren für stilvollen, hochwertigen Jagdbedarf steht.

Mit THE MALT KAUZ entsteht nun erstmals eine Abfüllungsreihe, die Whisky- und Jagdfreunde gleichermaßen ansprechen soll. Jede Edition widmet sich der Verbindung von Natur, Jagd und Genuss – Themen, die auf natürliche Weise zusammengehören. Die Reihe steht für handverlesene Single Cask Bottlings mit eigenem Charakter, die bewusst und mit Hingabe ausgewählt werden – so wie ein guter Moment draußen im Revier.

Als leidenschaftlicher Whiskyfreund wollte Holthausen diese Verbindung in einem eigenen Projekt erfahrbar machen – mit demselben hohen Qualitätsanspruch, der auch seine Manufaktur prägt. Unterstützung fand er in Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND, einer festen Größe der deutschen Whiskyszene. Mit seiner Expertise, Begeisterung und einem exzellenten Fassfundus in Schottland brachte Schnabel den entscheidenden Impuls ein, aus der anfänglichen Idee ein Projekt mit Seele und Substanz entstehen zu lassen.

Unverfälschte Single Malts für alte Hasen und Frischlinge

Die Abfüllungen der THE MALT KAUZ Collection verstehen sich als echte Trinkwhiskys – jenseits von Hype oder Sammelwahn. Handwerklich, charaktervoll und ohne überflüssige Inszenierung, richten sie sich an Whiskykenner ebenso wie an neugierige Entdecker. Die Trinkstärke von 47,5 % Vol. sorgt dabei für einen runden, vollen Geschmack, der komplexe Aromatik und Tiefe voll zur Geltung bringt, ohne zu überfordern. Ein idealer Dram für den entspannten Genuss in geselliger Runde oder den ruhigen Ausklang eines spannenden Jagdtages.

Übrigens spiegelt sich der Geist von THE MALTKAUZ auch im Label wider: Jede Abfüllung ziert ein handgezeichnetes Motiv der schottischen Künstlerin Lana Mathieson, die mit feinem Strich Stimmungen aus Natur und Jagd einfängt. Stilvoll und augenzwinkernd zugleich, sind sie Symbol für die Verbindung von Jagdleidenschaft, Naturverbundenheit und feinem Genuss …

Premiere mit Charakter: Benrinnes 10 Jahre aus dem Australian Red Wine Cask

Ein 10-jähriger Single Malt aus der Brennerei Benrinnes eröffnet die Reihe von THE MALT KAUZ. Diese Einzelfass-Abfüllung reifte vollständig in einem First Fill Australian Red Wine Cask – eine seltene Kombination, die dem Tropfen eine eindrucksvolle Balance aus Kraft, Frucht und Tiefe verleiht.

Die Benrinnes Distillery im Herzen der Speyside ist bekannt für ihre kraftvollen, vielschichtigen Malts mit würziger Tiefe und malziger Fülle. Die Reifung im australischen Rotweinfass spendierte dem Speysider reichhaltige Noten von Früchten und Gewürzen, sowie feine Tannine und eine samtige Süße.

Tasting Notes

Nase: Der erste Eindruck wirkt wie ein Schritt in den Wald nach einem warmen Sommertag – würzig, mit Sandelholz und einem Hauch Rotwein. Dazu Honigsüße und eine Handvoll reifer Himbeeren, am Waldrand gepflückt. Tabakblätter, Heu und Trockenblumen verleihen zusätzliche Tiefe.

Gaumen: Weich und samtig, sehr mundfüllend. Die Würze meldet sich gleich zu Beginn, getragen von weinigen Noten und einer leichten, angenehm adstringierenden Frische – wie das Knacken einer Traubenschale. Danach folgen saftige Aprikose, dunkle Beeren, sahniges Toffee und Pfeifentabak; ein Hauch Leder rundet das Bild warm und erdig ab.

Abgang: Lang und wärmend, wie das Nachglimmen eines Feuers in der Dämmerung. Kakaopulver und Zimtrinde verweilen, dazwischen etwas Eichenwürze und getrocknete Beeren, bevor angenehm trockene Tannine den Ton angeben.

Bottling-Fakten

Alter: 10 Jahre

Destilliert: 2014 / Abgefüllt: 2025

Herkunft: Benrinnes • Speyside Region, Schottland

Reifung / Fass-Typ: First Fill Australian Red Wine Cask

Stärke: 47,5 % Vol.

Füllmenge: 0,7 Liter

Flaschenanzahl: 274

Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Preis: 69,00 € / 700 ml

Ab 2. Dezember 2025 ist der Benrinnes exklusiv in unserem WALDKAUZ-Shop unter www.shop.waldkauz.net erhältlich. Weitere Abfüllungen der Reihe sind bereits in Planung – freuen sie sich drauf!

