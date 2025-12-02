Eine ganz herzliche Gratulation geht von der Whiskyexperts-Redaktion nach Paderborn an Thomas Ewers und seine Malts of Scotland! Denn vor 20 Jahren gründete Thomas sein Unternehmen als unabhängiger Abfüller, und blickt auf eine äußerst erfolgreiche Geschichte zurück.

Mehr über Thomas Ewers und Malts of Scotland erfahren Sie in der folgenden Aussendung, wie auch im Interview, welches wir mit Thomas im Rahmen der Whiskymesse Nürnberg The Village führen durften:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

20 Jahre MALTS OF SCOTLAND: Eine Erfolgsstory aus Paderborn prägt die internationale Whiskywelt

MALTS OF SCOTLAND, gegründet 2005 von Thomas Ewers in Paderborn feiert in diesem Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum. Heute gilt das Unternehmen als Deutschlands führender und erfolgreichster unabhängiger Abfüller für schottischen Whisky und als internationales Aushängeschild für Qualität, Leidenschaft und Expertise.

Firmengründer Thomas Ewers hat mit MALTS OF SCOTLAND Whiskygeschichte geschrieben die in Deutschland einzigartig ist:

einziger Deutscher mehrfach in Schottland ausgezeichnet als „Independent Bottler of the Year“ für Whisky

Ewers gehört zu den wenigen Deutschen, die in den exklusiven Kreis der „Keepers of the Quaich“ in Schottland aufgenommen wurden – eine Ehrung, die weltweit nur ausgewählten Persönlichkeiten der Whiskywelt zuteilwird.

Ewers ist tätig als internationaler Whisky Juror

Seine Abfüllungen gewannen zahlreiche Preise, darunter auch den Titel „Bester Whisky der Welt“ was einzigartig ist in Deutschland.

Ewers ist der einzige deutsche Abfüller der in der Hollywoodproduktion über unabhängige Whiskyabfüller mitwirkt

MALTS OF SCOTLAND hat in Schottland einen eigenen eingetragen Tartan

EWERS hat eine eigene CD mit Songs für seine Whiskys vom schottischen Whiskybarden Robin Laing bekommen

Ewers hält Tastings in vielen verschiedenen Ländern incl. Schottland und erzählt den Schotten alles über ihren Scotch Whisky

Thomas Ewers hat unzählige unterhaltsame Stories zum Thema Whisky und Schottland zu erzählen

„Was vor 20 Jahren als Leidenschaft begann, ist heute ein internationales Erfolgsmodell“, sagt Thomas Ewers. „Wir haben Whiskys geschaffen, die weltweit Sammler und Genießer begeistern – und die zeigen, dass Paderborn ein fester Platz in der Whiskygeschichte gehört.“

Zum Jubiläum präsentiert MALTS OF SCOTLAND eine Reihe exklusiver Sondereditionen, die die Reise der vergangenen zwei Jahrzehnte widerspiegeln.

Über MALTS OF SCOTLAND

MALTS OF SCOTLAND wurde 2005 von Thomas Ewers in Paderborn gegründet und hat ihren Firmensitz an der Senefelderstraße 7. Das Unternehmen ist heute Deutschlands führender unabhängiger Abfüller schottischer Whiskys in Deutschland.

Gründer Thomas Ewers wurde mehrfach in Schottland als „Independent Bottler of the Year“ ausgezeichnet, gehört zu den wenigen deutschen Mitgliedern der „Keepers of the Quaich“ und prägt mit seinen Faßabfüllungen seit zwei Jahrzehnten die internationale Whiskywelt.

Bereits früh erkannte Ewers das das der schottische Whisky mehr ist als ein Getränk. Es geht um Genus, Begeisterung, Begegnung, Freundschaft, Gemeinschaft und viele andere Dinge und Momente einen „Dram“ zu genießen. Seit 2 Jahrzehnten arbeitet Ewers mit Begeisterung und Passion an seiner Leidenschaft und das mit weltweitem Erfolg.

Wenn andere Stars Autogramme auf Bildern geben, signiert er unzählige Flaschen von Whiskyfans. Und das schöne ist, dass die Reise noch nicht zu Ende ist…..