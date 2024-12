Bei der gestrigen Verleihung der World Whiskies Awards 2024 erhielten drei Bottlings des unabhängigen Abfüllers Malts of Scotland jeweils die höchste Auszeichung!

Wir gratulieren hierzu Malts of Scotland ganz herzlich, und haben für Sie den dazu gehörenden Pressetext, den wir aus Paderborn erhalten haben:

Malts of Scotland triumphiert bei den World Whiskies Awards 2024

Am 5. Dezember 2024 wurden in Schottland die renommierten World Whiskies Awards verliehen – und Malts of Scotland durfte gleich dreifach jubeln! Drei unserer exklusiven Single-Cask-Abfüllungen wurden mit der höchsten Auszeichnung ihrer Kategorie prämiert und bestätigten erneut unseren Anspruch, Whisky-Kunst auf höchstem Niveau zu schaffen.

Die ausgezeichneten Abfüllungen

Highland Park – Aktuelle Winterabfüllung

MoS24012, Rare Casks Range

Jahrgang: 1994–2024

Fass: Sherry Hogshead

Alkoholgehalt: 48,1 %

Limitierung: 235 Flaschen

Tasting Notes:

Nase: Altes Holz, Gewürze, Rumtopf, getrocknete Feigen, Pflaume in Madeira, Heidekraut, leichter würziger Rauch, salziger Honig

Gaumen: Kräuterbonbons, Weihnachtspunsch, dunkle Schokolade, Süßholz, Orangenschale, etwas Bienenwachs, Earl Grey Tee

Auchentoshan – Aktuelle Winterabfüllung

MoS24011, Rare Casks Range

Jahrgang: 1998–2024

Fass: Sherry Hogshead

Alkoholgehalt: 43,4 %

Limitierung: 166 Flaschen

Tasting Notes:

Nase: Pflaumenmus, Printen, Zimtschnecken, Rosinen, kandierte Kirschen, Waldhonig, Rosenwasser, Trockenpflaumen

Gaumen: Cremig und weich, Printen, Rosinen, Trockenpflaumen, Waldhonig, Zimtsterne, Rosenwasser, Hefegebäck, etwas Leder, Holznoten

Bruichladdich

MoS23019, Rare Casks Range

Jahrgang: 1993–2023

Fass: Bourbon Hogshead

Alkoholgehalt: 45,8 %

Limitierung: 211 Flaschen

Tasting Notes:

Nase: Reife Früchte, Stachelbeeren, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Zuckerwatte, Karamell, Sahnetoffee, Vanillepudding, Butterkekse, Früchtemüsli

Gaumen: Sahnetoffee, Vanillekipferl, reife Äpfel, Aprikosen, Getreideschrot, Müsliriegel, geröstete Nüsse, Stroh, leicht herbe Noten, Sackleinen, Tabakblätter, Holzspäne

Ein Blick auf 20 Jahre Malts of Scotland

Seit der Gründung von Malts of Scotland steht unsere Marke für handverlesene, limitierte Single-Cask-Whiskys, die weltweit geschätzt werden. Jahr für Jahr gewinnen wir bedeutende Auszeichnungen, doch diese drei Goldmedaillen sind ein besonderer Höhepunkt – und das aus gutem Grund: Nächstes Jahr feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum!

Freuen Sie sich auf einzigartige Highlights, besondere Jubiläumsabfüllungen und viele Überraschungen, die wir für 2025 geplant haben. Malts of Scotland bleibt auch in Zukunft ein Synonym für Qualität, Leidenschaft und Tradition.