Malts of Scotland: Staoisha und Glenburgie exklusiv für Taiwan – und jetzt auch im Onlineshop erhältlich!

Normalerweise sieht man von Abfüllungen, die für den asiatischen Raum gemacht weden, höchstens einmal eine (meist hervorragende) Verkostungsnotiz, aber den Whisky selbst nie.

Bei zwei von einigen Bottlings, die der deutsche Abfüller Thomas Ewers mit seiner Marke Malts of Scotland jetzt erstmals nach Taiwan exportiert, ist das aber anders: Eine geringe Anzahl davon verbleibt in Deutschland und kann über den Onlineshop des Abfüllers bezogen werden – mit den extra für Taiwan gestalteten Labels.

Welche Whiskys das sind und wie Sie an diese kommen können, lesen Sie nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Malts of Scotland: Exklusiv für Taiwan – und jetzt auch im Onlineshop erhältlich!

Whisky-Liebhaber aufgepasst! „Malts of Scotland“, bekannt für seine herausragenden Single Cask Whiskys, betritt neues Territorium: Taiwan! Zum ersten Mal überhaupt wurden Abfüllungen speziell an den taiwanesischen Markt verschickt – eine limitierte Anzahl von Single Malts, die Whisky-Fans aufhorchen lässt.



Darunter ein STAOISHA, also ein rauchiger Single Malt der Brennerei Bunnahabhain, abgefüllt mit 11 Jahren aus einem Bourbon Barrel und ein GLENBURGIE, der 13 Jahre in einem Sherry Hogshead reifte.

Doch die eigentliche Überraschung? Eine handverlesene Anzahl dieser kostbaren Flaschen ist in unserem deutschen Onlineshop www.my-whisky-shop.com erhältlich! Diese Flaschen tragen nicht nur unser ikonisches Label, sondern auch das Logo unseres Partners aus Taiwan, was sie zu einem echten Sammlerstück macht.

Schnell sein lohnt sich! Wenn du dir einen der Flaschen dieser besonderen Edition sichern willst, solltest du nicht lange zögern. Diese einmalige Gelegenheit wird es nicht so schnell wieder geben. Greif jetzt zu und werde Teil einer internationalen Whisky-Reise!