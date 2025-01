Neu bei Kirsch Import: Signatory 100 Proof #31 – #34 und The GlenAllachie, Selected by Billy Walker for Germany

In dieser Woche werden die Bottlings #31 bis #34 aus der beliebten Reihe 100 Prof von Signatory Vintage über Kirsch Import den deutsch Handel erreichen. Ebenfalls neu und bals beim Händler Ihres Vertrauens: The GlenAllachie 2014/2024 – Oloroso Hogshead, Selected by Billy Walker for Germany.

Hier alle Detaisl zu diesen Abfüllungen:

100 Proof starke Sherry-Spartipps von Signatory:

Bunnahabhain, Glendullan, Benrinnes und Mortlach

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden: Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in Kurzform. 100 Proof? Das macht einheitlich 57,1 Volumenprozente. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit vier Neuheiten.

Auf erst- und zweitbefüllte Oloroso Sherry Butts setzt die 100 Proof Edition #31. Der Bunnahabhain 2016/2024 ist ein Klassiker aus dem Nordwesten von Islay, der im Gegensatz zu den meisten seiner Inselnachbarn nicht torfig ist. Zwei mit Dampf beheizte Rohbrandblasen der Brennerei gelten als die größten in ganz Schottland. Die birnenförmig-runden Spirit Stills erzeugen ein intensiv-würziges Destillat

Am Ortsrand von Dufftown, mitten im Herzen der Speyside, ist die Glendullan Distillery vor allem für die Marke Singleton bekannt. Signatory stellt mit dem Glendullan 2012/2024 unter Beweis, dass in der Brennerei am Ufer des Flüsschens Fiddich auch andere Schmuckstücke zu finden sind. In diesem Fall waren es First Fill Sherry Butts, die einen hocharomatischen elfjährigen Single Malt hervorbrachten.



Die Signatory 100 Proof Edition #33 kommt mit dem Benrinnes 2011/2024 als üppiger Speyside Whisky daher. Mit wenig Rücklauf in kleinen Intermediate Stills destilliert, reifte der fruchtige New Make 13 Jahre in First Fill Sherry Butts.



Mit dem Mortlach 2013/2024 präsentiert sicheine Brennerei, die nach dem ursprünglichen Namen des Ortes Dufftown benannt ist. Sie arbeitet mit sechs großen, unterschiedlich geformten Pot Stills und kombiniert im finalen Rohbrand zweifach und dreifach destillierte Brände. Für Signatorys 100 Proof Edition #34 reifte dieser elf Jahre lang in Oloroso Sherry Butts.

Bunnahabhain 2016/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #31

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glendullan 2012/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #32

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2011/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #33

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2013/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #34

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zimtwürze, kandierter Ingwer & Butterscotch:

Wohlig-wärmendes GlenAllachie Single Cask für Kirsch-Kunden

Eine der Vorzeige-Brennereien der Speyside exklusiv entdecken? Das macht ein neues Single Cask von The GlenAllachie Feinschmeckern hierzulande möglich. Mit The GlenAllachie 2014/2024 – Oloroso Hogshead zeigt sich die von Koryphäe Billy Walker geleitete Destillerie von ihrer maximal individuellen Seite.

Mit einer mehr als 50 Jahre lang geschärften Expertise für die Reifung und Vermählung von Single Malt Whisky, wählte der Master Blender ein einzelnes Oloroso Sherry Hogshead für den deutschen Markt aus. Nach einer Dekade im Fass verwöhnt der mahagonifarbene Whisky anspruchsvolle Gaumen mit wohlig-warmen Noten von Zimt, Ingwer, Orangenschalen und Butterscotch in Kombination mit den für The GlenAllachie typischen Noten von Heidehonig und Mokka.

The GlenAllachie 2014/2024 – Oloroso Hogshead

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

10 Jahre

Dest.: 07/08/2014

Abgef.: 10/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 3220

363 Flaschen

64,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Warme Zimtwürze, Mokka und gegrillte Honigwabe, mit Muscovadozucker und Obstgartenfrüchten.



Gaumen: Orangenschalen, Heidehonig und Sirupkuchen, gefolgt von kandiertem Ingwer, Karamell und schwarzem Trüffel, mit Zimt und Butterscotch.