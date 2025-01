Drei neue Abfüllungen in ihrer Eigenserie The Alba Trail stellt uns heute Alba Import vor. Die Whisky können ein Alter von 16, 18 und 20 Jahren ausweisen, bei allen drei Abfüllungen handelt es sich um durchgehende Reifungen. Die weiteren Details und Informationen zu diesem Trio finden Sie in der folgenden Presseinfo, die wir von Alba Import erhalten haben:

„16, 18, 20“ – Neues von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Unter dem Label „The Alba Trail“ füllt das deutsche Importhaus Alba Import seit Anfang 2022 Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten ab, die man über den Zeitraum von 20 Jahren aufgebaut hat. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf erschwinglichen „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten oder Abfüllungen in Cask Strength.

Das 8. Trio in der Alba Trail-Serie umfasst drei Malts in Vollreifung:

Burnside , The Alba Trail, 2006, 18 Jahre, First Fill Sherry Hogshead, 49,5 %

, The Alba Trail, 2006, 18 Jahre, First Fill Sherry Hogshead, 49,5 % Miltonduff , The Alba Trail, 2008, 16 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 %

, The Alba Trail, 2008, 16 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 % Secret Islay, The Alba Trail, 1990, 20 Jahre, Sherry Cask, 54,2 %

Unter dem Handelsnamen „Burnside“ gibt es Fässer von Balvenie Distillery, denen angeblich eine geringe Menge eines anderen Malts hinzugefügt wurde (sog. teaspooned Malt), wodurch ein solcher Whisky als Blended Malt deklariert werden muss. Unser Burnside reifte 18 Jahre im First Fill Sherry Hogshead und zeigt eine hervorragende Kombination aus Reifezeit und Fasseinfluss. Aromen von Waldhonig und Beeren bestimmen den Antritt, es folgen Haselnuss, Crème Brûlée und reichlich Nougat am Gaumen. Bei der Vorverkostung zeigte sich der Tropfen mit ein wenig mehr Prozenten prägnant und sehr zugänglich, so fiel die Entscheidung auf 49,5% Abfüllstärke.

16 Jahre Reifung in einem First Fill Bourbon Barrel machen einen Miltonduff zu einem wahren Schätzchen. Das für seinen vollmundigen Körper und eine ausgeprägte Fruchtigkeit bekannte Destillat wird perfekt ummantelt von üppigen cremigen Karamell-Noten, so sehr, dass ein Nachfüllen des Glases unvermeidlich ist. Bereits der Duft überzeugt mit Noten von Maracuja, Mango und süßem Gebäck mit Vanillecreme. Diese Eindrücke setzen sich im Geschmack noch intensiver in Szene – augenblicklich fühlt man sich an eine Vanille-Quark-Früchtetorte erinnert. Die Entscheidung auf sanfte 46% als Abfüllstärke war hier optimal.

Bereits Ende 2022 und Ende 2023 erschienen zwei Single Malts in der Alba Trail Serie mit dem Zusatz „Old Bottle Flavoured“ auf dem Label. Hintergrund waren Flaschen, die durch ungewöhnliche Umstände nach dem Abfüllen in Schottland stehen blieben – und das für diverse Jahre – bevor sie letztendlich ihren Weg nach Deutschland fanden. Zu dieser Partie gehört auch der 20-jährige Secret Islay aus dem Jahr 1990, der bereits 2011 in die Flasche kam. Die Kombination eines ungetorften Islay Single Malts mit 20 Jahren Vollreifung in einem intensiven Sherry Fass sowie 13 Jahren „Lagerung“ in der Flasche ist sicherlich außergewöhnlich und das zeigt sich auch im Aromenprofil. Kräftiger Sherry bester Qualität dominiert auf allen Ebenen, bevor sich langsam Kräuternoten in den Vordergrund schleichen. Abgefüllt im Jahr 2011 in 54,2% Cask Strength ist ein langes Finish am Gaumen sichergestellt.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import:

„Ein Großteil unserer Fässer ist bereits über 15 Jahre alt und über 90% aller unserer Whiskys durften in ihren ursprünglichen Fässern verbleiben, sind also Vollreifungen. So glauben wir, mit den Abfüllungen unter unserem Alba Trail Label eine Serie gut gereifter, hochwertiger und authentischer Whiskys anbieten zu können. Dabei immer mit einem Blick auf ein vertretbares Preis-Leistungsverhältnis, denn wir alle wissen um die Preisentwicklung, die gerade Einzelfass-Abfüllungen in den letzten Jahren durchlaufen haben. So verzichten wir bewusst auf eine Umverpackung, nicht zuletzt auch aus Nachhaltigkeitsgründen.“