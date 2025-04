Reisekultouren mit deutschsprachiger Whiskytour durch Islay, Campbeltown und Lowlands

Reisekultouren ist ein Anbieter maßgeschneiderter Whiskyreisen und exklusiver Erlebnisse in Schottland und Irland. An zwei Terminen in diesem Sommer (22.06. – 25.06.2025 und 21.09. – 24.09.2025) bietet der Veranstalter jeweils eine exklusive 4-tägige Minigruppenreise durch die schottischen Whiskyregionen Islay, Campbeltown und den Lowlands, inklusive der Erkundung acht renommierter Brennereien.

Welche Brennereien die sind, wie Sie Ihren Platz auf dieser Reise buchen können sowie alle weitere Details finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Reisekuloturen erhalten haben:

Deutschsprachige Whiskytour Islay, Campbeltown und Lowlands

Exklusive Minigruppenreise ab/bis Edinburgh

Der Whiskyreise-Spezialist REISEKULTOUREN GmbH hat eine deutschsprachig geführte Minigruppenreise durch die schottischen Whiskyregionen Islay, Campbeltown und die Lowlands aufgelegt. Auf dieser exklusiven 4-tägigen Minigruppenreise erleben die TeilnehmerInnen acht Whiskydestillerien, übernachten sogar einmal in einem Schlosshotel und profitieren von einer deutschsprachigen Reiseleitung.

Intensive Minigruppenreise in drei Whisky-Regionen

Von Islay über die traditionsreiche Region Campbeltown bis hin zu den sanften Hügeln der Lowlands – auf dieser Tour entdecken die Reisenden die Vielfalt des schottischen Whiskys hautnah. In einer kleinen Gruppe von maximal sieben Gästen werden insgesamt acht renommierte Brennereien erkundet: Rosebank, Springbank, Kilkerran, Glen Scotia, Kilchoman, Bruichladdich, Lagavulin und Auchentoshan. Fundierte Einblicke in die Herstellung und Tastings sind inklusive.

Eine sehr abwechslungsreiche und gleichzeitig entspannte Reise

Der deutschsprachige Chauffeur-Reiseleiter begleitet und fährt die Gruppe von Edinburgh aus und sorgt für einen reibungslosen Ablauf, sodass sich die TeilnehmerInnen voll auf ihre Entdeckungsreise durch Schottlands Whisky-Welt konzentrieren können. Birgit Bornemeier, Gründerin und Geschäftsführung von REISEKULTOUREN hebt hervor:

„Ich habe diese Reise für WhiskyliebhaberInnen aufgelegt, die eine deutschsprachige Whiskyreise mit Islay suchen und den Mehrwert einer sehr kleinen Gruppe und ausgewählt guter Hotels schätzen. In sehr kompakten vier Reisetagen werden unsere Reisegäste viel lernen und über die Whisky-Welt verstehen. Davon werden sie lange profitieren.“

Erstklassige Unterkünfte und persönliche Betreuung

Die erste Nacht verbringen die Reisenden in einem historischen Schlosshotel direkt am Loch Fyne, das mit seinem schottischen Ambiente, Seeblick und einem weitläufigen Garten zum Entspannen einlädt. Auf Islay ist ein 4-Sterne Hotel in zentraler Insellage gebucht, das für seine persönliche Atmosphäre und guten Komfort bekannt ist.

Flexible Reisegestaltung

Die 4-tägige Whiskyreise kann durch eine individuell gestaltete Anschlussreise verlängert werden, sei es mit dem Mietwagen, per Zug oder Linienbus, um noch mehr von Schottland zu entdecken.

Reisedaten: 22.06. – 25.06.2025 und 21.09. – 24.09.2025

Preis pro Person: ab EUR 2198 im Doppelzimmer

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit unter

https://www.reisekultouren.de/tour-item/deutschsprachige-whiskytour-islay-campbeltown

Über den Reiseveranstalter

REISEKULTOUREN ist auf maßgeschneiderte Whiskyreisen und exklusive Erlebnisse in Schottland und Irland spezialisiert. Mit fast 20jähriger Erfahrung im Zielgebiet und einem umfangreichen Netzwerk in der Whiskyszene bietet der Spezialist für Whiskyreisen thematische Touren an, die den Gästen authentische Einblicke in die Whisky-Kultur des Landes gewähren.

REISEKULTOUREN GmbH

www.reisekultouren.de