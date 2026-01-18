Spirit of Scotland – Secrets of Scotch Edition 2026 – Exklusive deutschsprachige Whiskyreise mit Islay von Reisekultouren

Reisekultouren ist Whiskyfreunden als Anbieter maßgeschneiderter Whiskyreisen und exklusiver Erlebnisse in Schottland und Irland bekannt. Für die Studienreise im Mai 2026, die in fünf Tagen zu acht Brennereien führt, hat man den Whiskyexperten Arthur Nägele als Reiseleitung gewinnen können, der die Teilnehmer zu Brennereien wie der neuen Luss Destillerie, Kilchoman oder Rosebank führt, um nur einige zu nennen.

Welche acht Brennereien insgesamt es sind, die Sie besuchen können, wie Sie Ihren Platz auf dieser Reise buchen sowie alle weitere Details finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Reisekultouren erhalten haben:

Spirit of Scotland – Secrets of Scotch Edition 2026 Exklusive deutschsprachige Whiskyreise mit Islay

Mit der fünftägigen Studienreise „Spirit of Scotland – Secrets of Scotch (mit Islay)“ hat REISEKULTOUREN vor fast 20 Jahren ein Studienreisekonzept für Whiskyfreunde etabliert, die Scotch Whisky nicht nur trinken, sondern wirklich verstehen möchten. Konzept und Route bleiben seitdem weitgehend gleich, aber die Reiseinhalte ändern sich jährlich. Soeben wurden die Details für 2026 veröffentlicht.

Fünf Reisetage, vier Whiskyregionen und acht Brennereibesuche

Diese Whiskyreise ist weit mehr als eine touristische Erlebnistour. Sie ist am Puls des Whiskygeschehens. Die whiskykundig ausgefeilte Rundreise führt in fünf Tagen durch die vier wichtigsten Whiskyregionen Schottlands, durch die Lowlands nach Islay, quer durch die Highlands und in die Speyside. Die Geschäftsführerin Dr. Birgit Bornemeier stellt heraus:

Diese Whiskyreise wird von Arthur Nägele deutschsprachige geleitet, der international in der Whiskyszene als Top-Experte bekannt ist.

In unserer kleinen Gruppe gleichgesinnter Enthusiasten entsteht ein intensiver Austausch mit Arthur und untereinander, von dem unsere Gäste sehr profitieren. Einsteiger in das Thema Whisky sind sehr willkommen und auch Destillateure und Sammler gehören immer wieder zu unseren Gästen. Birgit Bornemeier

In 2026 stehen u.a. Rosebank und die gerade erst eröffnete Luss Distillery auf dem Programm. Ferner Ardbeg und Kilchoman, Oban, The GlenAllachie, Speyburn und Lindores Abbey – die spirituelle Heimat des schottischen Whiskys.

Entspannt reisen, genussvoll weiterbilden und stilvoll übernachten

Es ist eine 100%ige Whiskyreise, doch bei Fahrten über einige der landschaftlich reizvollsten Panoramastraßen Schottlands sehen die Gäste auch viel vom Land. Ein Höhepunkt des Programms ist der ganztägige Aufenthalt auf Islay. Die Übernachtung in ausgewählt guten 4-Sterne Hotels und mehrgängige Abendessen runden die Genussreise ab.

Die vielseitigen Destilleriebesuche und speziell ausgewählten Tastings sind gleichermaßen für Einsteiger in das Thema aber auch für Whiskykenner spannend, wie Birgit Bornemeier betont:

Es ist im Tourismus sehr unüblich, dass Reisegäste Studienreisen mehrfach machen, doch bei dieser Whiskyreise haben wir oft Wiederholer dabei. Die Route bleibt, es geht quer durch vier Whiskyregionen, doch die Reiseinhalte ändere ich jährlich.

Ich lege großen Wert darauf, dass das Programm markenübergreifend große und etablierte Destillerien einbindet und wir aber immer auch neue Trends aufgreifen. Wer mit uns reist, sieht neue Brennereien oft schon, bevor sie zum ersten Mal die Stills feuern. Das sind Erlebnisse, die man nie vergisst. Birgit Bornemeier

Deutschsprachige Whiskyreise mit Top-Experten

Geleitet wird die Reise von Arthur Nägele, einem der profiliertesten deutschsprachigen Whiskyexperten. Arthur Nägele ist WSET Level 3 Tutor, Spirituosenberater und Vorstandsmitglied im Council of Whiskey Masters, der weltweit führenden Organisation für Aus- und Weiterbildung in der Whisky-Expertise. Er vermittelt sein profundes Wissen verständlich, unterhaltsam und praxisnah. Bei einem Whisky Get-Together gibt er Einblick in seine weltweite Tätigkeit als Spirituosenprofi.

Es gibt 2026 für diese exklusive Whiskyreise nur einen Reisetermin und nur vierzehn Plätze.

Wer in 2026 dabei sein mag, der sollte sich schnell entscheiden.

Reisedatum: 13.05. – 17.05.2026 (Himmelfahrt)

Preis: EUR 2749 im Doppelzimmer und EUR 450 Einzelzimmerzuschlag

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit

https://www.reisekultouren.de/tour-item/spirit-of-scotland-mit-islay/