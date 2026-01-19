Wer gewinnt den erlesenen Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre aus 1998 vom Brühler Whiskyhaus? Auflösung hier!

2026 begann bei uns mit einem großartigen Gewinnspiel und einem großartigen Preis – dank unseres Gewinnspielpartners, dem Brühler Whiskyhaus, dem Generalimporteur von Michel Couvreur. Zu gewinnen gab es den auf gerade einmal 800 Flaschen limitierten Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre Single Malt Whisky – Vintage 1998 in der exquisiten Holzbox – ein Blickfang im Regal und danach eine Gaumenfreude par excellence.

Diese Rarität, ein schottischer Whisky, zur vollendeten Reifung gebracht in den Kellern von Michel Couvreur im Burgund, war sehr begehrt – wir danken für die vielen, vielen Einsendungen, die uns dazu erreicht haben.

Wir haben jetzt den Gewinner ermittelt, aber bevor wir Ihnen verraten, ob Sie es sind, möchten wir sie gerne noch einmal über Michel Couvreur und den Preis dieser Verlosung informieren:

Die Whiskys von Michel Couvreur – schottische Kostbarkeiten, im Burgund veredelt

Das Wohnhaus der Couvreur – die Keller befinden sich unter und hinter dem Haus. Bild: Brühler Whiskyhaus

Michel Couvreur war ein Wein- und Spirituosenhändler aus dem Burgund, der seit den 80iger Jahren seinen ganz eigenen Weg ging. Der gebürtige Belgier kam nach Brüssel und London schließlich in der noch heutigen Schaffensstelle “Bouze lès Beaune” in Frankreich an. Hier verzauberte er in seinem in den Felsen gehauenen alten Weinkeller die Seelen und Gaumen der Sherry-Whisky-Liebhaber. Diese außergewöhnliche 150 Meter lange Galerie, die im Herzen des Felsens gegraben wurde, bietet Feuchtigkeit und Stille an. Die Auswahl der Fässern und der delikater Tanz zwischen feuchten und trockenen Einflüsse verleihen Michel Couvreur’s Whiskys eine ausgeprägte Kraft und eine sehr sanfte Fülle zugleich. Stil und Adel erreichen die Whiskies nach langjährigem Reifeprozess.

Herausragender Single Malt Whisky

Michel Couvreur machte schon vor über dreißig Jahren auf den zunehmenden Mangel hochwertiger Sherryfässer aufmerksam. First Fill Sherryfässer sorgten aus seiner Sicht für herausragenden Single Malt Whisky. Dieser besondere Charakter werde in Schottland leider immer seltener und zudem die Whiskies aus dem Sherryfass teurer, so Couvreur. Grund ist die gestiegene Nachfrage nach Sherryfass gelagertem Single Malt und die geringe Menge an hochwertigen Sherryfässern, die in Schottland eintreffen. Michel Couvreur schloß diese Lücke zwischen den Sherry-Herstellern und Schottland. Er kaufte schottisches Destillat und zudem besonders alte Sherryfässer. Manche seiner Whiskies reifen in Fässern, in denen zuvor für Jahrzehnte Sherry ruhte.

Couvreur Whisky aus außergewöhnlichen Sherryfässern

Im Burgund lässt man noch heute den Scotch Whisky in jenen außergewöhnlichen Sherryfässern reifen. Nach teils extrem langer Reifezeit bringt man diese Old School Sherry Whiskies unter dem Namen Couvreur auf den Markt. Durch die Reifung außerhalb Schottlands darf der Whisky nicht mehr als Scotch bezeichnet werden. Couvreur war jedoch vom Charakter und der Qualität seiner Kompositionen so überzeugt, dass er bewusst nur seinen Namen und nicht den Namen der Brennereien auf die Flaschen schrieb. Der Erfolg gab und gibt ihm Recht. Laut seiner Aussage ist der Reifeprozess bei deren Abfüllungen für 80% des Charakters verantwortlich.

Neben dem limitierten Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre Single Malt Whisky – Vintage 1998 gibt es aus den Kellern im Burgund, die seit über einem Vierteljahrhundert von Master Blender und Kellermeister Jean-Arnaud Frantzen kuratiert werden, auch eine Vielzahl anderer, interessanter Abfüllungen, wie den Overaged Malt Whisky, Pale Single Single, Candid, Special Vatting und auch alte Kleinode der Fassreifung, zum Beispiel im Onlineshop des Brühler Whiskyhaus.

Ihr Gewinn: der erlesene Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre – Vintage 1998

Der im Burgung in Amontillado Pedro Ximenez Sherry Butts gereifte schottische Single Malt zählt sicher zu den Klassikern von Michel Couvreur. Dieses sorgsam gereifte Meisterstück zeichnet sich durch die Verbindung von Zugänglichkeit und Komplexität aus. Hier wird jeder Schluck zu einem kostbaren Erlebnis, sei es als Begleiter eines stillen Abends oder gemeinsam mit guten Freunden genossen.

In Fasstärke mit 50,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt, verzichtet dieser Perfekte Old-School-Whisky auf Farbstoffe und Kältefiltration. Freuen Sie sich auf süße und tiefgründige Sherryaromen, Anklänge von dunkler Schokolade, Karamell und Eichenwürze in harmonischer Kombination! Flascheninhalt: 0,5l.

Der kostbarste Michel Couvreur im Sortiment des Brühler Whiskyhaus ist vergeben…

…und den erlesenen Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre – Vintage 1998 gewonnen hat:

Christofer Daurer aus 68623 Lampertheim

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns mit Ihnen über den tollen Preis. Der Gewinn wird durch unseren Partner Brühler Whiskyhaus versendet.

Und bei uns geht es heute gleich mit der nächsten Gewinnchance weiter – ein traumhafter Islay-Whisky wartet auf Sie – natürlich nur, wenn Sie wieder vorbeischauen und mitmachen. Wir freuen uns auf Sie!



Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts