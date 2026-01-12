Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie mit dem Brühler Whiskyhaus den erlesenen Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre aus 1998!

2026 beginnt bei uns mit einem großartigen Gewinnspiel und einem großartigen Preis – dank unseres Gewinnspielpartners, dem Brühler Whiskyhaus, dem Generalimporteur von Michel Couvreur. Gewinnen Sie den auf gerade einmal 800 Flaschen limitierten Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre Single Malt Whisky – Vintage 1998 in der exquisiten Holzbox – ein Blickfang im Regal und danach eine Gaumenfreude par excellence.

Diese Rarität, ein schottischer Whisky, zur vollendeten Reifung gebracht in den Kellern von Michel Couvreur im Burgund, kann mit etwas Glück Ihnen gehören, wenn Sie den Text hier aufmerksam lesen, die Gewinnfrage beantworten und die Antwort dann an uns schicken. Wir drücken Ihnen wie immer fest die Daumen – machen Sie mit, es lohnt sich!

Achtung – letzte Woche des Gewinnspiels, machen Sie JETZT mit!

Hier nun die Infos, die Ihnen alles Wissen für das Gewinnspiel an die Hand geben:

Die Whiskys von Michel Couvreur – schottische Kostbarkeiten, im Burgund veredelt

Das Wohnhaus der Couvreur – die Keller befinden sich unter und hinter dem Haus. Bild: Brühler Whiskyhaus

Michel Couvreur war ein Wein- und Spirituosenhändler aus dem Burgund, der seit den 80iger Jahren seinen ganz eigenen Weg ging. Der gebürtige Belgier kam nach Brüssel und London schließlich in der noch heutigen Schaffensstelle “Bouze lès Beaune” in Frankreich an. Hier verzauberte er in seinem in den Felsen gehauenen alten Weinkeller die Seelen und Gaumen der Sherry-Whisky-Liebhaber. Diese außergewöhnliche 150 Meter lange Galerie, die im Herzen des Felsens gegraben wurde, bietet Feuchtigkeit und Stille an. Die Auswahl der Fässern und der delikater Tanz zwischen feuchten und trockenen Einflüsse verleihen Michel Couvreur’s Whiskys eine ausgeprägte Kraft und eine sehr sanfte Fülle zugleich. Stil und Adel erreichen die Whiskies nach langjährigem Reifeprozess.

Herausragender Single Malt Whisky

Michel Couvreur machte schon vor über dreißig Jahren auf den zunehmenden Mangel hochwertiger Sherryfässer aufmerksam. First Fill Sherryfässer sorgten aus seiner Sicht für herausragenden Single Malt Whisky. Dieser besondere Charakter werde in Schottland leider immer seltener und zudem die Whiskies aus dem Sherryfass teurer, so Couvreur. Grund ist die gestiegene Nachfrage nach Sherryfass gelagertem Single Malt und die geringe Menge an hochwertigen Sherryfässern, die in Schottland eintreffen. Michel Couvreur schloß diese Lücke zwischen den Sherry-Herstellern und Schottland. Er kaufte schottisches Destillat und zudem besonders alte Sherryfässer. Manche seiner Whiskies reifen in Fässern, in denen zuvor für Jahrzehnte Sherry ruhte.

Couvreur Whisky aus außergewöhnlichen Sherryfässern

Im Burgund lässt man noch heute den Scotch Whisky in jenen außergewöhnlichen Sherryfässern reifen. Nach teils extrem langer Reifezeit bringt man diese Old School Sherry Whiskies unter dem Namen Couvreur auf den Markt. Durch die Reifung außerhalb Schottlands darf der Whisky nicht mehr als Scotch bezeichnet werden. Couvreur war jedoch vom Charakter und der Qualität seiner Kompositionen so überzeugt, dass er bewusst nur seinen Namen und nicht den Namen der Brennereien auf die Flaschen schrieb. Der Erfolg gab und gibt ihm Recht. Laut seiner Aussage ist der Reifeprozess bei deren Abfüllungen für 80% des Charakters verantwortlich.

Neben dem limitierten Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre Single Malt Whisky – Vintage 1998 gibt es aus den Kellern im Burgund, die seit über einem Vierteljahrhundert von Master Blender und Kellermeister Jean-Arnaud Frantzen kuratiert werden, auch eine Vielzahl anderer, interessanter Abfüllungen, wie den Overaged Malt Whisky, Pale Single Single, Candid, Special Vatting und auch alte Kleinode der Fassreifung, zum Beispiel im Onlineshop des Brühler Whiskyhaus.

Ihr Gewinn: der erlesene Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre – Vintage 1998

Der im Burgung in Amontillado Pedro Ximenez Sherry Butts gereifte schottische Single Malt zählt sicher zu den Klassikern von Michel Couvreur. Dieses sorgsam gereifte Meisterstück zeichnet sich durch die Verbindung von Zugänglichkeit und Komplexität aus. Hier wird jeder Schluck zu einem kostbaren Erlebnis, sei es als Begleiter eines stillen Abends oder gemeinsam mit guten Freunden genossen.

In Fasstärke mit 50,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt, verzichtet dieser Perfekte Old-School-Whisky auf Farbstoffe und Kältefiltration. Freuen Sie sich auf süße und tiefgründige Sherryaromen, Anklänge von dunkler Schokolade, Karamell und Eichenwürze in harmonischer Kombination! Flascheninhalt: 0,5l.

Der kostbarste Michel Couvreur im Sortiment des Brühler Whiskyhaus kann schon bald Ihnen gehören!

Und so gewinnen Sie den erlesenen Michel Couvreur Very Sherried 26 Jahre – Vintage 1998:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: In welcher Art von Keller, reifen die Whiskys von Michel Couvreur in alten, ausgewählten Fässern?

a. in alten Weinkellern

b. in Bergwerken

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Michel Couvreur“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 18. Januar 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises und geben ihn/sie am 19. Januar 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Brühler Whiskyhaus versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Michel Couvreur“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 18. Januar 2026, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 19. Januar 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und dem Brühler Whiskyhaus sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird vom Brühler Whiskyhaus versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team