In der Serie Tilo’s Proof von Tilo Schnabel gibt es zwei Neuerscheinungen zu vermelden: Strathmill und Glen Elgin sind die beiden Destillerien, die die in Bourbonfass gereiften Whiskys produziert haben – der 10 Jahre alte Glen Elgin erhielt ein Finish von 13 Monaten im 1st Fill Recioto Wine Cask, der zehnjährige Strathmill ein ebenso langes im 1st Fill Tawny Port Barrique.

Mehr über die beiden Speysider und wo sie diese erwerben können, hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

TILO’S PROOF Double Release: Zwei Speyside Malts mit dem Feuer des Südens

THE CASKHOUND, alias Fassflüsterer Tilo Schnabel, startet sein Whiskyjahr 2026 mit einem spannenden Double Release. Zwei 10-jährige Speyside Malts gehen an den Start – GLEN ELGIN und STRATHMILL, beide klassisch im Ex-Bourbon Cask gereift, aber mit ordentlich südländischem Temperament unter der Haube!

Nach jeweils 13 Monaten Nachreifung treffen hier zwei Weinwelten aufeinander: Recioto aus Italien bringt Frucht und Fülle ins Spiel, während portugiesischer Tawny Port auf Struktur und Tiefe setzt. Zwei Malts mit unverwechselbarer Handschrift, zwei Weintraditionen, zwei ausdrucksstarke Finishes – ein perfektes Dram-Doppel zum Vergleichen und Entdecken.

TILO’S PROOF: Die Abfüllungen der Small Batch-Reihe bieten sorgfältig ausgewählte Whiskys, die ihr Finish oft in kleineren Fassgrößen wie Quarter Casks bekommen – oder als Vollreifung ganz entspannt in einem einzigen Fass heranwachsen. Abgefüllt wird stets in der Batch Strength von um die 51 % Vol. – für satte Aromen und entspannten Trinkgenuss. Nach dem Motto: „Great Taste @ Fair Prices“ bieten sie jenseits von Hype & Marketing ehrlichen Whisky für Menschen, die wissen, was sie im Glas wollen.

ECHOES OF ORIGIN: A STUDY IN TASTE

Dieses Double Release versteht sich als geschmackliche Spurensuche nach Herkunft und Charakter – und macht zugleich das Zusammenspiel von Destillerie-Charakter und Einfluss unterschiedlicher Weinkulturen erfahrbar. Unser GLEN ELGIN verbindet seine fruchtige, texturreiche Art mit der opulenten Süße eines Recioto-Weinfinish. Der STRATHMILL bleibt trockener, strukturierter und lässt sich vom Tawny Port Barrique eher führen als überdecken. Zwei Whiskys, bewusst als Paar gedacht – für alle, die Lust haben zu vergleichen, nachzuspüren und herauszufinden, wie Herkunft, Fass und Malt gemeinsam Geschmack definieren.

Wir meinen: Einschenken, nebeneinander probieren und den Rest dem Glas überlassen.

TILO’S PROOF Batch #10 – Glen Elgin 10 Jahre

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Monate Finish im 1st Fill Recioto Wine Cask

Malts aus GLEN ELGIN sind bekannt für ihre fruchtige Klarheit, feine Textur und eine gewisse kühle Eleganz – ein Destillat, das Struktur mitbringt und Fass-Einflüsse eher einbindet als über sich ergehen lässt. Die Veredlung im Recioto-Süßwein-Fass steuert dunkle Frucht, weinige Tiefe und eine dezente Würze bei: Orangenlikör, Amarena-Kirschen und reife Trauben treffen auf florale Anklänge, frische Kräuter und eine angenehm kühle Grundspannung.

Am Gaumen zeigt sich der GLEN ELGIN cremig und weich, mit einem sanften Chili-Kribbeln, das mehr belebt als schärft. Bitterorangen, Erdbeeren aus der Dose und dunkle Trauben werden von Toffee und orientalischen Gewürzen aufgefangen, ohne die Balance zu verlieren. Der Abgang bleibt mittellang und entspannt trocken – würzig, nussig, mit etwas Holz und einem feinen Hauch dunkler Schokolade. Das Ergebnis ist ein Speysider, der mediterrane Opulenz nicht kopiert, sondern in seine eigene, ruhige Handschrift übersetzt.

51,7 % ABV Batch Strength • Auflage 362 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

TILO’S PROOF Batch #11 – Strathmill 10 Jahre

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Monate Finish im 1st Fill Tawny Port Barrique

STRATHMILL gilt als eher leiser Vertreter der Speyside: malzig, trocken, mit einer klaren, fast nüchternen Struktur. Genau diese Zurückhaltung macht ihn zu einem dankbaren Partner für Fassreifungen, bei denen nicht Lautstärke, sondern Balance gefragt ist. Die Nachreifung im Tawny Port Barrique bringt karamellige Süße, herbstliche Würze und oxidative Tiefe ins Spiel – trockenes Laub, Strohblumen, Orangenöl, Beerenkompott und getrockneter Apfel, dazu ein Hauch Leder, der eher Coolness als Schwere vermittelt.

Im Mund startet er recht weich und mundfüllend, zeigt dann aber schnell Haltung. Würze und ein leichter weiniger Einschlag treffen auf reife Waldbeeren und Hagebuttenmarmelade, bevor sich das Profil zunehmend ins Malzig-Trockene bewegt. Nüsse, Haferkekse und ein Anflug Marzipan sorgen für Substanz, ohne die Klarheit zu verlieren. Der Abgang bleibt mittellang und wärmend – getragen von Getreide, Malz, der herben Fruchtigkeit von Gojibeeren, einem Touch Mokka und feiner Eichenwürze. Ein STRATHMILL, der den Port-Einfluss nicht ausstellt, sondern in ruhige Struktur übersetzt – unaufgeregt, stimmig und sehr trinkfreudig.

51,5 % ABV Batch Strength • Auflage 133 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Wie alle Abfüllungen von TILO’S PROOF kommt auch dieses Double Release naturbelassen und ohne Kühlfiltration ins Glas. Ab Samstag, dem 10. Januar 2026 sind die beiden Tropfen in unserem Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.