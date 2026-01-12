Der Februar Release der neuen McNeill’s Choice Abfüllungen kündigt sich! Diese werden sieben Bottlings plus zwei Überraschungen umfassen, und teilen sich in 3 ungetorfte, 3 leicht getorfte und 3 stark getorften Abfüllungen auf.

Wie gewohnt und bewährt gibt es auch wieder ein Fassproben-Tastingset dieser kommenden Bottlings, die näheren Infos hierzu wie auch die Bestellmöglichkeit finden Sie in der folgenden Aussendung:

Das Fassproben-Tastingset für den Februar Release von McNeill’s Choice

Enthalten sind 9 Proben inklusive einem ausführlichen Begleitvideo

Für den nahenden Release der neuen McNeill’s Choice Abfüllungen gibt es wieder ein praktisches Fassprobenset, bei dem die entdeckungsfreudigen Genießer sich vorab von den einzelnen Qualitäten überzeugen können. Zusätzlich zur 2cl Variante gibt es auch eine 5cl Variante, falls man in Begleitung verkosten will!

Als Beilage zum Set kommt ein Begleitvideo, das die Hintergründe zu den einzelnen Fassreifungen offenlegt. Insgesamt sind 7 Whiskys von McNeill’s Choice vertreten, ergänzt durch zwei Überraschungen. Noch dazu haben wir einen perfekten Split aus 3 x ungetorften, 3 x leicht getorften und 3 x stark getorften Abfüllungen.

Heavily Peated Torfinsel:

Der Star des Februar Releases ist ein Kilnaughton mit Finish im frischen 500L Amaronefass. Stark torfig geht es weiter mit der traditionsreichen “Prototype Experiment”-Serie, deren 25. Edition mit einem ausbalancierten Finish im 2nd Fill Palo Cortado Fass kommt. Auch der jüngste Shooting Star der Torfinsel (AH) kann sich nicht vor unseren Fässern retten: Dieser Single Malt durfte lange Zeit im Refill Akazienfass verbringen.

Lightly Peated:

Die leicht getorfte Sektion enthält Blended Whiskys, die entweder über ihre Zusammensetzung oder ihrer langen Nachreifezeit in Refill Fässern brillieren. Fans von Portfassreifungen werden mit dem Super Port #5 fündig, einem funkigen Blended Malt mit Schwefel- und Schießpulveraromen. Ein weiterer Blended Malt “Double Cask” durfte lange Zeit in jeweils einem ex-Bourbon Lagavulin- und Laphroaigfass verbringen und bietet wundervolle old-school Frucht- und Malzaromen. Der dritte Blended Whisky vereint Komponenten von Irland, Schottland und Islay, die im deutschen Fasslager lange in einem Rivesaltes Fass verheiratet wurden und in konzentrierter Süße resultiert.

Unpeated:

Aushängeschild der ungetorften Abfüllungen ist ein 15 Jahre alter Single Malt, der für knapp 220 Tage in einem Refill Ruby Portfass ruhte. Die zwei explosiven Überraschungen des Sets sind eine 10-jährige PX Vollreifung und eine Abfüllung aus dem 1st Fill Amontillado Fass. Die Auflösung, um was es sich jeweils handelt, kommt im Begleitvideo!

Fakten:

Tastingset 9 x Fassproben inkl. Begleitvideo

2cl Variante: 39,90 € (221,67 € / 1L) zzgl. Versand

5cl Variante: 99,90 € (222,00 € / 1L) inkl. Versand

Freier Versand ab 69 Euro

Erhältlich ist das Set im Shop von Celtic Events.

Die vollen Flaschen und Samples als Vorbestellungen findet man hier.