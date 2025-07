Viel Neues hat McNeill’s Choice für den Rest des Jahres anzukündigen – acht Whiskys werden vom uanbhängigen Abfüller erwartet – und dazu gibt es ein Sampleset, um sich schon vor dem offiziellen Release der Bottlings seine Favoriten aussuchen zu können.

Für die genauen Infos über die Bottlings und wie man an das Sampleset kommt, ist die untenstehende Info zur Lektüre empfohlen:

McNeill’s Choice Q3 & Q4 – Fassproben-Tastingset und Vorbestellungen

8 neue Whiskys von McNeill’s Choice sind in der Pipeline für den kommenden Saisonstart und (bis auf einen) ab sofort im Shop von Celtic Events zur Vorbestellung freigeschaltet.

Besonders zu empfehlen ist außerdem das zugehörige Sampleset, in dem alle 8 Whiskys per 2cl Probe enthalten sind, um sich schon vor Release eine Meinung bilden zu können.

Dazu wird es ein Begleitvideo geben, bei dem der Produktmanager von Celtic Events, Stefan Kühne, die wirklich interessanten Infos zu den geplanten Abfüllungen preisgibt: Holzanarchie, Vorbelegungshistorie, Beweggründe und Verortung am aktuellen Whiskymarkt, kombiniert mit Videoaufnahmen aus den geheimen Katakomben von McNeill’s Choice.

Das Tastingset + Video liegt bei 39,90 € für 8 x 2cl und kann HIER bestellt werden. Abgefüllt und versendet wird das Set Mitte August, damit die Whiskys noch ein paar Wochen in den Fässern ruhen können. Die ersten Whiskys des Releases werden frühestens Ende August / Anfang September abgefüllt. Das Line-up ist wie folgt:

UNPEATED

Benrinnes 13yo – Amaretto Cask Finish

Wir starten polarisierend, mit einem Benrinnes aus einer anderen Zeit: Destilliert 1990 und abgefüllt von Dewar Rattray, hatten wir noch einige Flaschen davon in den Katakomben rumstehen… Ab ins Amaretto-Fass! Wie immer als Messeabfüllung konzipiert, gibt es diesen stark limitierten Single Malt Whisky zwar nicht zur Vorbestellung, dafür könnt ihr dann auf den kommenden Messen bei uns am Stand zuschlagen.

Fasseinfluss: Balance

Unpeated Special 15yo – Guyana Rum Cask Finish

Ein kräftiger, klassischer Speysider kriegt ein Finish im Guyana Rum Cask. Ein normales Fass ist es jedoch nicht…

Fasseinfluss: Balance

Voraussichtliche Abfüllung: Ende September – Anfang Oktober

Link: https://celtic-events.de/produkt/unpeated-special-15-mcneills-choice

Unpeated (?) Special 15yo – Port Cask Finish

Derselbe Single Malt wie im Guyana Rum Cask – aber eine ganz andere Richtung. Spannend wird’s nämlich, weil das Portweinfass vorher einige unserer stark getorften, besonderen Specials enthalten hatte. Wird sich das auswirken, oder bleibt dieser Whisky “unpeated”?

Fasseinfluss: Unbekannt

Voraussichtliche Abfüllung: Oktober/November, spätestens Whisky Pur Festival

Link: https://celtic-events.de/produkt/unpeated-special-15-jahre-port-mcneills-choice

PEATED (ISLAY)

Lochindaal “The Auld One” 16yo – Old PX Cask Finish

Zum Zeitpunkt der Abfüllung war unser Bruichladdich Lochindaal 16yo “The Auld One” der älteste abgefüllte Ex-Bourbon Lochindaal der Welt. Trotzdem konnten wir nicht anders, als einen Teil davon einem alten, second fill PX Sherry Cask zu opfern, das eine großartige Vorbelegung hatte.

Fasseinfluss: Balance

Voraussichtliche Abfüllung: November, spätestens Whisky Pur Festival

Link: https://celtic-events.de/produkt/lochindaal-auld-one-px-mcneills-choice

“Black Finger” 5yo – Andy’s “Legacy” Port Charlotte Cask Finish

Andy McNeill’s 21yo Port Charlotte “Legacy” sollte den meisten ein Begriff sein. Doch die wenigsten wissen, dass wir mit dieser Abfüllung auch das zugehörige Fass nach Deutschland importiert haben. Eine neue Iteration der „Finger“-Serie wurde daraufhin geboren, in der junge Islay Single Malts in Ex-Islay Fässern nachgereift werden – mit überraschenden Ergebnissen!

Fasseinfluss: Himmlisch

Voraussichtliche Abfüllung: Ende August

Link: https://celtic-events.de/produkt/black-finger-5-mcneills-choice

“Experiment #24” 5yo – Old PX Cask Finish

Die Secret Islay Traditionsserie “Prototype Experiment” geht in die 24te Runde. Ganz klassisch im PX Cask, aber ein gescheites: Das bisher geheimgehaltene Schwesterfass vom “Revival” und “Angel’s Massacre” ist eine 50L Rückbaute aus 30 – 40 Jahre alten PX Sherry Fässern.

Fasseinfluss: Stark

Voraussichtliche Abfüllung: Anfang September

Link: https://celtic-events.de/produkt/experiment-24-mcneills-choice

“The OA” Madeira Single Cask 6yo – Old Madeira Cask Finish

Normalerweise reifen wir unseren altbekannten Islay Single Malt “The OA” in kleineren Fässern nach. Nicht hier! Ein komplettes Fass “The OA” wurde umgefüllt in ein 20 Jahre altes Madeira Barrique, an einen konkreten Langzeitplan geknüpft: Das Finish soll mindestens 2 Jahre lang dauern. Eine Geduldsprobe, doch wir haben uns daran gehalten. Dieses besondere Single Cask wird im “The OA” Flaschen- und Labeldesign abgefüllt und sollte für viele langjährige Fans von Interesse sein.

Fasseinfluss: Stark

Voraussichtliche Abfüllung: Ende August

Link: https://celtic-events.de/produkt/the-oa-madeira-mcneills-choice

Kilnaughton “Smoking Bonfires” Christmas Edition 2025 – PX & Acacia Cask Finish

Die 2024 Kilnaughton “Smoking Bonfires” Weihnachtsabfüllung war ein derartiger Erfolg, dass uns mehrere Emails erreicht haben, die um Wiederholung bei größerer Menge baten. Genau das haben wir getan: Das aktuelle 2025 Kilnaughton Single Cask wurde geplündert und ganze 120 Flaschen für die Weihnachtsabfüllung in ein PX und ein Akazienfass aufgeteilt.

Fasseinfluss: Stark

Voraussichtliche Abfüllung: Oktober/November, spätestens Whisky Pur Festival

Link: https://celtic-events.de/produkt/smoking-bonfires-kilnaughton-xmas-mcneills-choice

Wie immer können zu allen Abfüllungen im Shop auch 5cl und 10cl Probiergrößen bestellt werden. Einige weitere Messespecials und Weihnachtsabfüllungen wird es zusätzlich geben, doch dazu mehr, wenn das Bottling absehbar ist.

Abschließend gibt es hier als Vorgeschmack ein Foto vom Deckel des Port Charlotte “Legacy” Casks. So muss ein Fass aussehen…