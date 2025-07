Neu: Bowmore Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Mit einem neuen Bowmore Single Cask meldet sich der Versandhändler und unabhängige Abfüller meinwhisky.de heute bei unseren Lesern: 9 Jahre ist er alt, mit kräftigen 60,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt und auf 237 Flaschen limitiert. Der Bowmore 2016/2025 Old Particular Douglas Laing for deinwhisky.de ist ab sofort im Shop erhältlich (Link untenstehend), der Preis liegt unter 100 Euro:

Bowmore Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Heute dürfen wir Ihnen voller Stolz eine weitere besondere Exklusivabfüllung vorstellen, welche uns von Beginn an in seinen Bann gezogen hat. Zusammen mit dem unabhängigen Abfüller Douglas Laing haben wir erneut ein besonderes Single Cask aus der Islay-Brennerei Bowmore ausgewählen dürfen.



Mit satten 60,2% vol. vereint er tropische Fruchtfülle mit rauchiger Eleganz – ein faszinierender Tanz aus Manukahonig, salziger Meeresbrise, Haselnuss und einem langen, torfigen Finish mit Mango & weißem Pfeffer.



Der Whisky wurde im Mai 2016 destilliert und reifte anschließend über 9 Jahre in einem Refill Barrel, bevor er im Juni 2025 vom unabhängigen Abfüller Douglas Laing exklusiv für deinwhisky.de in natürlicher Fassstärke auf nur 237 Flaschen abgefüllt wurde.



So geil, so fruchtig – ein grandioser junger Bowmore, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Tastingnotes:

Aroma: Viel tropische Früchte, umhüllt von Manukahonig und zart getorfter Gerste.

Geschmack: Ölige, salzige Meeresnote mit Noten von Muskatnuss, gebranntem braunen Zucker und Haselnüssen.

Finish: Nachklingender Torfrauch, begleitet von cremigen Getreidenoten, frischer Mango und weißem Pfeffer.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/