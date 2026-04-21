Neu bei Kirsch Import: Nc’nean Huntress 2026, Signatory Vintage Neuheiten, Old Friends von Benrinnes bis Glen Garioch und Blue Hanger 14th Edition

Sieben brandneue Abfüllungen aus Schottland finden wir heute in den Neuheiten beim Importeur und Distributor Kirsch Import. Welche Abfüllungen Sie demnächst beim Händler vorfinden können, können Sie detailliert hier entdecken:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Auf der Spur von Malz & Marmelade:

Malted Teacake ist die neue Nc’nean Huntress 2026

Nc’nean gibt nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit den Ton in Schottlands Whiskywelt an. Die Bio-Brennerei verlässt auch geschmacklich gern ausgetretene Pfade: Die jährlich neu aufgelegte Serie Huntress nimmt die Fährte innovativer Aromen auf.

Dafür experimentiert Nc’nean unter anderem bei der Fermentation – wie der neue Huntress 2026: Malted Teacake demonstriert. Eine Hefe, die üblicherweise in Ales nach belgischer Art verwendet wird, erzeugt schon im Rohbrand einen ausdrucksstarken, cremig-malzigen Charakter.

Nach der Reifung in STR-Rotwein-, Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern entwickelt sich Malted Teacake zu einem kräftigen und dennoch eleganten, buttrigen und sanft mineralischen Erlebnis mit Noten von frisch gebackenem Kuchen, Feigenmarmelade und heißem Buttertoast.

Nc’nean Huntress 2026:

Malted Teacake

STR Red Wine, Bourbon & Oloroso Sherry Casks

48,5% vol. | 0,7l

Peat- & Preis-Leistungs-Knaller:

Signatory mit Ballechin & Speyside (M)

Signatory Vintage liefert ungefilterte Peat-Power und einen „mmmysteriösen“ Preis-Leistungs-Tipp: Der neue Ballechin 2010/2026 bringt kräftigen Torfrauch und Bourbonreifung ins Glas, während der Speyside (M) 2011/2026 mit PX-Sherryreifung punktet.

Ballechin 2010/2026 – 15 y.o.

Heavily Peated

1st Fill Bourbon Barrels

Signatory The Un-chillfiltered Collection

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die Wahl des Fasses entscheidet oft darüber, welchen Weg ein Destillat einschlägt, doch erst das geduldige Zusammenspiel von Zeit und Rauch formt einen Charakter von solcher Tiefe. Wenn ein schwer getorfter Highland-Whisky für anderthalb Jahrzehnte in erstbelegten Bourbon-Fässern ruht, entsteht eine Harmonie, die weit über die bloße Intensität hinausgeht und die Kraft des Torfs mit der Eleganz der Eiche verbindet.

Handwerkskunst aus Schottlands kleinem Juwel

Im September 2010 in der traditionsreichen Destillerie Edradour gebrannt, repräsentiert dieser Ballechin die rauchige Seite des „Little Gem“ der Highlands. Der renommierte unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für diese Edition der „Un-chillfiltered Collection“ drei spezifische 1st Fill Bourbon Barrels aus, in denen der Single Malt bis zum März 2026 reifen durfte. Durch den konsequenten Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe bleibt die viskose Textur und die natürliche Bernsteinfarbe erhalten, was den ursprünglichen, handwerklichen Anspruch dieser limitierten Auswahl unterstreicht.

Ein Dialog zwischen Torffeuer und Vanillesüße

In der Nase entfaltet sich unmittelbar ein kräftiger, erdiger Torfrauch, der jedoch elegant von der Süße reifer Früchte und cremigem Honig umspielt wird. Am Gaumen zeigt sich die ganze Komplexität der 15-jährigen Reifung: Eine markante Vanille-Note verschmilzt mit weißem Pfeffer und intensivem Rauch, während im Hintergrund Anklänge von dunkler Schokolade für eine herbe Tiefe sorgen. Das Mundgefühl ist dank der 46 % Vol. präsent und ölig, was die aromatische Dichte der gemälzten Gerste wirkungsvoll transportiert.

Anspruchsvoller Genuss für geduldige Entdecker

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die Kombination aus rauchiger Wucht und der feinen Würze amerikanischer Eiche zu schätzen wissen. Er entfaltet seine volle Aromenvielfalt am besten pur in einem Nosing-Glas bei Zimmertemperatur, wobei ein kleiner Tropfen Wasser die subtilen Schokoladennoten noch weiter zur Geltung bringen kann. Ein charakterstarker Begleiter für Momente, in denen man der Zeit und dem Handwerk hinter einem Heavily Peated Whisky die volle Aufmerksamkeit schenken möchte.

Speyside (M) 2011/2026 – 14 y.o.

1st Fill PX Sherry Butts Finish

Signatory Small Batch Edition #20

Alkoholgehalt: 48.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein Blick auf die feinen Details und die tiefe Bernsteinfarbe offenbart sofort, dass hier die Zeit und ein erstklassiges Fassmanagement eine außergewöhnliche Verbindung eingegangen sind. In der Stille der Speyside reifte dieses Destillat über 14 Jahre heran, um schließlich durch eine gezielte Veredelung seine volle Pracht zu entfalten. Es ist ein Spiel mit dem Unbekannten, da die genaue Identität der Brennerei hinter dem Namen „Secret Speyside“ ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt, das sich erst beim ersten Schluck dem Kenner offenbart.

Die Kunst der Veredelung in Pedro Ximénez Butts

Die Experten des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage haben für diese Small Batch Edition #20 einen Single Malt ausgewählt, der im Jahr 2011 destilliert wurde. Nach seiner primären Reifezeit erfuhr der Whisky eine entscheidende Nachreifung in First Fill Pedro Ximénez Sherry Butts. Diese speziellen Fässer sind bekannt für ihre intensive Aromenabgabe und verleihen dem Brand eine bemerkenswerte Dichte. Mit einer Abfüllstärke von 48,2 % Vol. kommt der Charakter der Speyside kraftvoll zur Geltung, wobei konsequent auf Kältefiltration und den Zusatz von Farbstoffen verzichtet wurde, um die natürliche Textur zu bewahren.

Ein Bukett aus dunklen Früchten und edlem Leder

In der Nase entfaltet sich ein komplexes Zusammenspiel aus Datteln, Feigen und Rosinen, das von einer dezenten Ledernote und warmem Karamell elegant untermalt wird. Am Gaumen präsentiert sich der Malt vollmundig und cremig; hier treten Noten von butterigem Toffee und feine marzipanartige Nuancen in den Vordergrund. Die Struktur ist geprägt von einer harmonischen Balance zwischen der Süße des Sherrys und einer hintergründigen Würze. Der langanhaltende Nachhall verabschiedet sich mit Anklängen von Walnüssen und reifen Pflaumen, die noch lange am Gaumen verweilen.

Ein Begleiter für anspruchsvolle Genussstunden

Dieser 14-jährige Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die die schwere, dunkle Süße eines PX-Finishs schätzen. Er eignet sich besonders für ruhige Abende und entfaltet sein gesamtes Spektrum am besten pur in einem Nosing-Glas bei Zimmertemperatur. Die elegante Ausstattung mit dem schwarz-goldenen Etikett und der passenden zylindrischen Verpackung unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser limitierten Small Batch Edition. Wer die klassische Speyside-Eleganz in Kombination mit intensiver Sherry-Prägung sucht, wird in dieser Abfüllung eine faszinierende Entdeckung finden.

Freundliche Single Casks:

Old Friends von Benrinnes bis Glen Garioch

Mit neuen The Old Friends Single Casks demonstriert Michel Reick die enge Verbindung von Destillat und Fass: Von fruchtig-rauchigem Benrinnes über weinbetonten Blair Athol bis zu Glen Garioch mit Kuchennoten reichen die facettenreichen Whisky-Freundschaften.

Benrinnes 2015/2026 – 10 y.o.

1st Fill Oloroso Hogshead #311506

The Old Friends

Alkoholgehalt: 55.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Manchmal braucht es keinen besonderen Anlass, sondern nur das richtige Destillat, um einen Abend besonders zu machen. Dieser zehnjährige Benrinnes aus der Serie „The Old Friends“ ist ein solches Exemplar, das mit seiner tiefen Bernsteinfarbe und der ungefilterten Kraft eines Einzelfasses sofort die Aufmerksamkeit fesselt und eine Geschichte von Geduld und Reife erzählt.

Die Symbiose aus Speyside-Charakter und andalusischer Eiche

Im September 2015 in der traditionsreichen Benrinnes-Brennerei im Herzen der Speyside destilliert, reifte dieser Single Malt über ein Jahrzehnt in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead. Das unabhängige Abfüllprojekt „The Old Friends“ ziert das Label mit dem Motiv von Robinson Crusoe und seinem Gefährten Freitag – eine Metapher für das tiefe Vertrauen, das man einem Fass entgegenbringt, während es über Jahre hinweg den Charakter des Brandes formt. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 274 Flaschen aus dem Fass Nummer 311506/2015 bleibt dieser Tropfen ein exklusives Zeugnis schottischer Handwerkskunst.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und würziger Tiefe

Das Bouquet offenbart eine dichte Konzentration von reifen, dunklen Früchten, die von einer markanten Sherry-Süße und nussigen Nuancen getragen werden. Am Gaumen entfaltet die Fassstärke von 55,9 % vol. eine beeindruckende Präsenz: Butterscotch und cremiges Toffee verschmelzen mit einer feinen Holzwürze, die dem Whisky eine elegante Struktur verleiht. Der Nachklang gestaltet sich langanhaltend und trocken, wobei die fruchtigen Anklänge des Oloroso-Fasses noch lange am Gaumen verweilen und für einen ausgewogenen Abschluss sorgen.

Unverfälschter Genuss für anspruchsvolle Entdecker

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Liebhaber intensiver Sherry-Reifungen, die Wert auf Unverfälschtheit legen. Da der Whisky nicht kühlgefiltert und ungefärbt abgefüllt wurde, bleibt das volle Aromenspektrum erhalten. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts empfiehlt es sich, im Glas mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die komplexen Schichten aus Karamell und Würze weiter zu entfalten. Ein idealer Begleiter für besondere Momente, in denen die Verbindung zwischen kräftigem Destillat und erstklassigem Holz im Vordergrund steht.

Blair Athol 2010/2026 – 15 y.o.

1st Fill Bordeaux Barrique #300885

The Old Friends

Alkoholgehalt: 54.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Destillaten, die eine Brücke zwischen den rauen schottischen Highlands und der Eleganz französischer Weingüter schlagen. Dieser Blair Athol aus dem Hause „The Old Friends“ ist ein Paradebeispiel für die gelungene Symbiose zweier Welten, die über anderthalb Jahrzehnte hinweg zur Vollendung reifen durfte.

Französischer Esprit in den schottischen Highlands

Im März 2010 destilliert, verbrachte dieser Single Malt seine gesamte Reifezeit von 15 Jahren in einem 1st Fill Bordeaux Barrique. Die Destillerie Blair Athol liefert hierfür die charakterstarke Basis, die durch die Lagerung im erstbefüllten Weinfass eine besondere Tiefe entwickelt hat. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 238 Flaschen und dem konsequenten Verzicht auf Kältefiltration sowie Farbstoffe bleibt die ursprüngliche Kraft des Einzelfasses in dieser Abfüllung vom Januar 2026 vollständig erhalten.

Ein Zusammenspiel von dunklen Beeren und edler Eiche

Im Glas präsentiert sich die Flüssigkeit in einem satten Bernsteinton und verströmt sogleich ein Bouquet, das von intensiven Rotweinnoten und einer feinen Malzsüße geprägt ist. Am Gaumen entfaltet sich die Komplexität des Weinfasses mit Nuancen von reifen Beeren und gerösteten Haselnüssen, die von einer dezenten Würze begleitet werden. Der Nachklang ist langanhaltend und offenbart elegante Noten von Schokolade sowie die charakteristischen Tannine der französischen Eiche.

Charakterstarker Begleiter für anspruchsvolle Genießer

Mit seinen kräftigen 54,9 % Vol. empfiehlt es sich, diesem Whisky im Glas Zeit zum Entfalten zu geben, um die dichten Aromenstrukturen vollständig zu erschließen. Die ästhetische Gestaltung der Flasche mit ihrem tiefschwarzen Etikett und dem Motiv zweier Gefährten unterstreicht den kuratorischen Anspruch: „Partners in Discovery“. Dieser Highland Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die die Verbindung aus markantem Weinfass-Einfluss und klassischem Destillat-Handwerk in ihrer reinsten Form schätzen.

Glen Garioch 2011/2026 – 15 y.o.

1st Fill Bourbon Barrel #31

The Old Friends

Alkoholgehalt: 56.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Nur 223 Flaschen wurden abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Glen Garioch bemerkenswert macht. Es ist das Zusammenspiel aus anderthalb Jahrzehnten geduldiger Reife und einer fast poetischen Fassauswahl, die hier einen Highland-Klassiker in ein völlig neues Licht rückt.

Die Symbiose aus Highland-Tradition und literarischem Anspruch

Im Januar 2011 in der traditionsreichen Glen Garioch Destillerie destilliert, verbrachte dieser Single Malt seine gesamte 15-jährige Reifezeit in einem erstbelegten 1st Fill Bourbon Barrel. Der unabhängige Abfüller „The Old Friends“ wählte das Fass mit der Nummer 31/2011 gezielt aus, um die charakteristische, robuste Malzigkeit der Highlands mit der intensiven Süße frischer amerikanischer Eiche zu verbinden. Das künstlerisch gestaltete Etikett, das Dante und Virgil auf ihrem Weg durch die Schatten zeigt, unterstreicht den philosophischen Anspruch, den dieser komplexe Tropfen an seinen Liebhaber stellt.

Ein goldenes Profil von cremiger Intensität

In der Nase entfaltet sich ein fülliges Bouquet aus intensivem Karamell und exotischer Kokosnuss, das sofort die hohe Qualität des gewählten Holzes verrät. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit kraftvollen 56,4 % Vol. als eine wahre Vanille-Toffee-Komposition, die von warmen Malznoten und einer dezenten, würzigen Tiefe getragen wird. Der Nachklang bleibt außergewöhnlich lange präsent und verabschiedet sich mit einer eleganten Kombination aus süßer Eiche und einer feinen Spur von geröstetem Malz.

Ein kraftvoller Begleiter für Kenner und Entdecker

Dieser Single Cask Whisky ist eine Empfehlung für jene Liebhaber, die die unverfälschte Kraft einer Fassstärke suchen und die aromatische Präzision eines Bourbonfasses zu schätzen wissen. Aufgrund der hohen Konzentration bietet es sich an, mit wenigen Tropfen weichem Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Kokos-Aromen noch deutlicher hervorzuheben. Ein Tropfen für den besonderen Moment, der die Brücke zwischen handwerklicher Destillierkunst und erzählerischer Tiefe schlägt.

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Blended Malt ist eine Hommage an die Eleganz vergangener Tage. Mit seiner tiefen Bernsteinfarbe und dem Hinweis auf über einem Vierteljahrhundert Reifezeit verkörpert er die diskrete Vornehmheit eines echten Klassikers, der weit über den Moment des Einschenkens hinausreicht.

Eine Hommage an den blauen Lord

Hinter diesem Namen verbirgt sich die Geschichte von William „Blue Hanger“, dem dritten Lord Coleraine, einem treuen Kunden des Hauses Berry Bros. & Rudd im späten 18. Jahrhundert. Spirits Curator Felix Dear hat für diese 14. Limited Release handverlesene Single Malts vermählt, die volle 26 Jahre lang reifen durften. Das traditionsreiche Handelshaus aus der Londoner St. James’s Street beweist hier einmal mehr seine kuratorische Meisterschaft, indem es nur 2.500 Flaschen dieses ungefilterten und ungefärbten Destillats für die Welt bereitstellt.

Das Spiel von Schokolade und Obstgartenfrüchten

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem satten, natürlichen Goldton, der die lange Zeit im Fass widerspiegelt. Die Nase wird von verführerischen Aromen von Milchschokolade und Crème Caramel umspielt, die von spritzigen Zitrusnoten und eingekochten Früchten aus dem Obstgarten balanciert werden. Am Gaumen zeigt sich der Blended Malt weich und einladend, wobei die Süße von Gerstenmalz und feine Backgewürze in ein langes, harmonisches Finale übergehen.

Zeitloser Genuss für anspruchsvolle Momente

Dieser 26-jährige Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die Tiefe und Eleganz gleichermaßen suchen. Dank seiner präzise gewählten Trinkstärke von 45,6 % Vol. entfaltet er seine volle Komplexität am besten pur in einem Nosing-Glas bei Zimmertemperatur. Er ist der perfekte Begleiter für jene Stunden, in denen man die Zeit für einen Augenblick anhalten möchte – ein flüssiges Denkmal für über 325 Jahre Expertise im Spirituosenhandel.

Blue Hanger Blended Malt 26 y.o

14th Limited Release

Berry Bros. and Rudd

Alkoholgehalt: 45.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert