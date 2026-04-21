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Neu: Filliers Family Reserve 34 yo, Belgiens ältester Whisky

Der 34-jährige Single Grain Whisky, hergestellt aus einer Mischung von Mais, Roggen und Gersten-Malz, ist auf 111 Flaschen limitiert

Die belgische Familienbrennerei Filliers hat ihre bisher älteste Abfüllung herausgebracht, die zugleich auch aktuel Belgiens ältester Whisky ist. Louis Filliers befüllte 1992 das Fass aus amerikanischer Weißeiche, aus dem im Januar 2026 dann Filliers Family Reserve 34 yo mit 52,3 % Vol. abgefüllt wurde. Für die Maische dieses Single Grain Whiskys wurde eine Mischung aus Mais, Roggen und Gersten-Malz verwendet.

Bild via https://whiskymonkeys.com/en/news/filliers-34-year-old-family-reserve-whisky-louis-filliers-final-whisky-whisky-in-the-spotlight

In der Nase entfalten sich, so die Verkostungsnotizen, Aromen von geräucherten Haselnüssen und Aprikosen. Am Gaumen bieten sich zusätzliche Noten von Gewürzen, weichen Tanninen, frisch geschnittenem Holz und Holunderblüten.

Dieser 34-jährige Single Grain Whisky ist Teil der Filliers Family Reserve Collection, und wurde am 9. März im Rahmen einer Veranstaltung in der Filliers Distillery offiziell vorgestellt. Ein Kurz-Video dieses Events ist bei Youtube zu finden, und wird hier von uns eingebettet:

Nur 111 Flaschen des Filliers Family Reserve 34 yo sind erhältlich. Der Whisky ist bei ausgewählten Händlern und am Flughafen Brüssel erhältlich, und dies, solange der Vorrat reicht.

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SourceThe spirits business
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