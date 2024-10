Eine neue Reise um die Welt steht heute wieder bei Whiskyfun an. Wie gewohnt und erwartet geht es in Frankreich los, die Stopps werden eingelegt in Kanada und Indien, anschließend geht es zurück nach Europa mit Zwischenhalte in den Niederlanden, Belgien und Dänemark, den finalen Dram gibt es heute dann auf Neuseeland. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Armorik 12 yo 2012/2024 ‘Sherry Cask’ (56%, OB, LMDW, oloroso sherry butt, cask #3868, 310 bottles) 88 Lot 40 ‘Dark Oak’ (48%, OB, Canada, Rye whisky, +/-2024) 86 Sangam ‘World Malt Whisky’ (43%, OB, Rampur, 2024) 80 Millstone 5 yo 2019/2024 ‘Special No. 31’ (46%, OB, Netherlands, Palo Cortado Peated, 2,365 bottles) 89 Filliers ‘Cask Strength’ (58.5%, OB, Belgium, PX, 2024) 86 Stauning ‘Host’ (40.5%, OB, Denmark, 2024) 81 Cardrona ‘The Falcon’ (52%, OB, New Zealand, 2023) 80