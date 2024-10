Neu im Travel Retail: Ardbeg Seann Chreag

Als „älteren Bruder des Ardbeg Uigeadail“ beschreibt Master Blender Gillian Macdonald das neue Ardbeg Botlling, welches als Travel Retail Exclusive erscheint und auch im Besucherzentrum der Brennerei erhältlich ist. Ardbeg Seann Chreag (Schottisch-Gälisch für „alter Fels“ und ausgesprochen „Shawn Craig“) ist ein 21 Jahre alter Single Malt, der in Oloroso Sherry Fässern und Bourbon casks reiften durfte.

Der Whisky, dunkler und komplexer als sein kleiner Bruder, kombiniert, so die offizielle Beschreibung, klassische Noten von Hickory-geräuchertem Schinken, feuchtem Torfmoor und brennender Heide mit vollen, sherryartigen Aromen von Nuss-Toffee, Honig, Leder und sirupartigen Feigen. The scotsman kann in seinem Artikel Ardbeg release 21 year old Seann Chreag whisky – an ‘older sibling to Ardbeg Uigeadail’ keinen Verkaufspreis aufführen.