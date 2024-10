Buffalo Trace stellt Antique Collection 2024 vor

Die Buffalo Trace Distillery in Frankfort, Kentucky, führte im Jahr 2000 ihre Antique Collection ein, um in dieser einige der besten Whiskeys präsentieren zu können. Zum Herbst wird dann bekannt gegeben, welche Abfüllungen zur Antique Collection gehören. Und nicht immer sind alle Whiskey-Marken von Buffalo Trace in dieser Kollektion zu finden. Eher selten kommt es vor, dass die Qualität den hohen Ansprüchen für die Collection nicht genügt.

Das diesjährige Portfolio umfasst allerdings alle fünf Klassiker der Buffalo Trace Antique Collection (BTAC): Eagle Rare 17-year-old, die Bourbon George T Stagg and William Larue Weller sowie die beiden Straight Rye Whiskeys Thomas H Handy und Sazerac 18-year-old.

Die diesjährige Ausgabe von Eagle Rare wurde 2007 destilliert und reifte 17 Jahre und vier Monate lang. Die Abfüllung ist mit 50,5 % vol. abgefüllt.

George T Stagg Bourbon wurde 2002 erstmals in die BTAC aufgenommen. Die Ausgabe 2024 legerte 15 Jahre und zwei Monate lang und wurde mit 68,05 % ABV abgefüllt.

Der 2024er William Larue Weller kam mit 72 % vol. in seine Fässer und reifte mehr als 12 Jahre lang im Untergeschoss eines Lagerhauses der Buffalo Trace Distillery. Der unverdünnte, ungefilterte Bourbon aus Weizen der Antique Collection wird mit 62,9 % Vol. von Hand abgefüllt.

Thomas H Handy lagerte sechs Jahre lang und kam mit 63,6 % ABV direkt aus dem Fass in die Flaschen.

Der Sazerac Rye 2024 reifte 18 Jahre und fünf Monate lang.

Die Abfüllungen der Buffalo Trace Antique Collection werden einzeln verkauft. Sie sind in den USA landesweit jeweils zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 149,99 US-Dollar erhältlich. Lokale Steuern und Gebühren können variieren.