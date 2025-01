Buffalo Trace Distillery kündigt zweite Edition der Prohibition Collection an

Während der Zeit von 1920 bis 1933 waren die Herstellung, der Verkauf und der Transport von Alkohol in den Vereinigten Staaten verboten. In dieser Ära, die als Prohibition bekannt ist, war der Kauf von Alkohol nur mit einem ärztlichem Rezept legal. Sechs Brennereien erteilte die US-Regierung die benötigten Lizenzen zum Abfüllen dieses medizinische Whiskeys, eine hiervon war die George T. Stagg Distillery in Frankfort, Kentucky, die heute als Buffalo Trace Distillery bekannt ist. Sie ist dadurch die am längsten ununterbrochen betriebene Destillerie in den USA.

Image credit: Buffalo Trace Distillery.

Via One more dram

In ihrer zweiten Ausgabe der Prohibition Collection fasst die Buffalo Trace Distillery fünf Whiskeys von Marken aus der Prohibitionszeit zusammen, die bis heute verschwunden sind: Mirror Brook, Very Oldest Procurable, Anderson’s Belle, Old Fashioned Mountain Corn und Silver Wedding Rye Whiskey. Die Prohibition Collection erscheint in einer maßgefertigten Holzvitrine, die fünf 375-ml-Flaschen sind dabei stark von ihrer Verpackung aus der Prohibitionszeit und ihrer Originalflaschengröße inspiriert. Auch ein damaliges, wichtiges Detail greift die Buffalo Trace Distillery wieder auf: eine Aussparung für das Rezept für medizinischen Whiskey ohne der legale Erwerb von Alkohol nicht möglich war.

Die zweite Edition der Buffalo Trace Prohibition Collection wird ab diesem Monat in limitierter Zahl in den gesamten Vereinigten Staaten erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis für das Set beträgt 999,99 US-Dollar.