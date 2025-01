Serge verkostet: Eine weitere Whisky-Weltreise

Auch am heutigen Montag, zum Start in eine neue Woche, stellt uns Serge Valentin in seiner täglichen Verkostung auf Whiskyfun weitere Abfüllungen der ganzen Whisky-Welt vor. Erneut starten wir in Frankreich. Nach einem kurzen Stopp in Spanien und Italien legt Serge einen längeren Halt in Deutschland ein und verkostet Abfüllungen der St. Kilian Distillers, des unabhängigen Abfüllers Whisky-Werk (wir stellten Ihnen Whisky-Werk im letzten Sommer vor) und von The Nine Springs. Die weiteren Kandidaten des Tastings kommen von der dänischen Thy Distillery und aus Süd-Korea.

Die Session des Tages in unserer Kurz-Übersicht:

Abfüllung Punkte

Ninkasi 2018/2024 ‘LAB 007’ (51.8%, OB, France, Tokay de Hongrie, cask #101, 162 bottles) 82 Sherishòr 12 yo (54%, OB, Spain, ‘pure malt whisky’, 1400 bottles, +/-2024) 87 Exmu 2021/2024 (49.5%, OB, Italy, for Whisky Milano, first fill sherry rundlet, cask #20100-004, 150 bottles) 86 St. Kilian ‘Whisky Solera’ (57.6%, OB, Germany, 683 bottles, 2024) 86 St. Kilian 2017/2024 (58.8%, The Whisky Jury, Germany, first fill oloroso, cask #1535, 315 bottles) 88 Thy (48%, OB, Denmark, single malt, 2024) 88 The Nine Springs (46%, OB, Germany, ex-bourbon, cask #1128) 83 Craftbros 2023/2024 ‘IPA Newborn’ (58.3%, OB, South Korea, double matured, first fill oloroso hogshead and new American oak cask, 979 bottles) 85