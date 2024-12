Neues exklusives St. Kilian Ex-Pedro Ximénez Cask: Whiskyfass.de Cask Collection No. 1 Peated Single Malt Whisky

Soeben ist von whiskyfass.de ein neuer und exklusiver St. Kilian aus dem Einzelfass erschienen: Der Whiskyfass.de Cask Collection No. 1 Peated Single Malt Whisky ist ein torfiger Whisky, der in einem kleinen 30 Liter Ex-PX Fass reifte und damit komplexe Aromen zeigt. Durch das kleine Fass ist er natürlich sehr streng limitiert: Nur 47 Flaschen sind von ihm erhältlich.

Untenstehend finden Sie alle Infos zum Whiskyfass.de Cask Collection No. 1 Peated Single Malt Whisky und seine Bezugsquelle, unter der er ab sofort erhältlich ist:

Exklusives St. Kilian Ex-Pedro Ximénez Cask: Whiskyfass.de Cask Collection No. 1 Peated Single Malt Whisky

Oyten, 16. Dezember 2024 – Whiskyfass.de präsentiert mit Stolz eine außergewöhnliche Abfüllung, die die Herzen von Whisky-Liebhabern höherschlagen lässt: einen exklusiv gebrannten und abgefüllten St. Kilian Single Malt Whisky. Diese Rarität, begrenzt auf nur 47 Flaschen, bietet ein unvergleichliches Geschmackserlebnis und erzählt eine besondere Geschichte.

Die Reise dieses besonderen Whiskys begann am 20. April 2021, nur wenige Monate nach der Gründung von Whiskyfass.de im November 2020. Gebrannt in der renommierten deutschen Brennerei St. Kilian, reifte der Whisky über drei Jahre in einem kleinen, 30 Liter fassenden ehemaligen Pedro Ximénez Sherry Cask.

Die Besonderheit dieser Abfüllung liegt nicht nur in der exklusiven Fassauswahl, sondern auch in der Verwendung von getorftem Malz, der dem Whisky eine angenehm rauchige Note verleiht. Mit einem Alkoholgehalt von 57 % zeigt sich dieser Single Malt Whisky von seiner kraftvollen Seite und eignet sich perfekt für Kenner, die intensive und komplexe Aromen schätzen.

Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de, zeigt sich begeistert:

„Die Geschichte dieses Whiskys begann kurz nach unserer Gründung im November 2020. Es macht mich stolz, jetzt auf das Endresultat blicken zu können und Erinnerungen an unsere Anfangszeit aufwecken zu lassen.“

Diese streng limitierte Abfüllung ist ein Zeugnis der Leidenschaft und des Engagements, die Whiskyfass.de seit der Gründung prägen. Mit nur 47 Flaschen bietet sich Sammlern und Liebhabern eine einzigartige Gelegenheit, Teil dieser besonderen Geschichte zu werden.

Die Abfüllung ist exklusiv auf https://whiskyfass.de/stkilian-whiskyfass-caskcollectionone-singlemalt erhältlich.

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.800 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird.

Über St. Kilian

Die Brennerei St. Kilian steht für exzellente Handwerkskunst und hat sich als führender Produzent von Single Malt Whiskys in Deutschland etabliert. Ihre Expertise und die Liebe zum Detail spiegeln sich in jeder Abfüllung wider.