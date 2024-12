Isle of Barra Distillery startet mit dem Bau der Brennerei

Am 8. Dezember 2022 erhielt die Isle of Barra Distillery die Baugenehmigung von den lokalen Behörden (wir berichteten hier darüber) – nachdem man 2021 die konkreten Absichten bekanntgegeben hatte und damals einen Produktionsstart für März 2024 avisierte.

Nun, es ist so, wie es meistens ist: Alles dauert etwas länger als geplant – und auch seit dem Erteilen der Baugenehmigung für die Isle of Barra Distillery sind mittlerweile über zwei Jahre vergangen. Aber jetzt ist es soweit: Der Bau der Brennerei hat offiziell begonnen, wie The Spirits Business berichtet. Jetzt ist ein Produktionsbeginn für den Herbst 2026 geplant.

Die 12 Millionen Pfund schwere Brennerei ist das größte private Unternehmen, das jemals auf der Isle of Barra gestartet wurde und soll 40 neue Arbeitsplätze schaffen – ein großer Gewinn für die Insel in den Äußeren Hebriden. Man hat auch bereits vorgesorgt, dass das Unternehmen auf guten Beinen steht: Mit Listungen in den großen Supermarktketten in UK hat man ein gutes Standbein für Absatz, fünf neue Teammitglieder sind angeworben worden und man hat auch ein Office auf der britischen Hauptinsel eröffnet.

Michael and Katie Morrison, die Gründer der Brennerei, wollen auch den lokalen Tourismus unterstützen und haben ein Besucherzentrum, einen Shop und ein Café geplant. Michael Morrison sagt dazu:

We see this project as more than just a development. It’s a transformative step for our island community. We’ve always believed in the far-reaching benefits it will bring to the community and that belief is stronger than ever. And this project showcases how small, remote communities can make bold moves to establish themselves on the global stage