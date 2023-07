Isle of Barra Distillery startet Fassprogramm (mit Video)

Die Isle of Barra Distillery hat soeben ihr erstes Fassprogramm gestartet, bei dem man die ersten 100 der zukünftig zu befüllenden Fässer verkaufen will. Der Philosophie der geplanten Whiskybrennerei entsprechend will man dieses Angebot nicht als eines an Investoren oder Wiederverkäufer verstanden wissen, sondern eines an Whiskygenießer:

Our first Private Cask Offer

– Limited to only 100 casks –

We now move into an exciting stage of our journey into the build of our new Single Malt Whisky Distillery on the edge of the Atlantic here on the Island of Barra.

We are proud to share with you that you can now own your very own cask of single malt whisky, which will be produced and aged at our new distillery on the Isle of Barra. A once-in-a-lifetime opportunity to own one of the Isle of Barra Distillers Co. first filled casks, nurtured on the edge of the Atlantic.

The casks available at this time should be looked upon as something to shared between friends and should not be sold or seen as an investment.

To secure your cask, please email Michael@isleofbarradistillers.com