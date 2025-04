St. Kilian Distillers aus Rüdenau setzen ihren erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör fort und führen diesen nun unter dem neuen Namen Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie, der ebenfalls auf Basis des St. Kilian Single Malt Spirit hergestellt ist.

Hier alle weiteren Infos aus Rüdenau:

Pistazien-Sahnelikör mit Kultstatus: „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“

St. Kilian Distillers setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Rüdenau, im April 2025 | Die preisgekrönte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers erweitert in Zusammenarbeit mit dem Management von Terence Hill ihre erfolgreiche Likör-Serie um eine neue Spezialität: „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“. Der cremige Pistazien-Sahnelikör setzt die beliebte Sonderabfüllung „Johnny Firpo – Homemade – Ein Klitze Pistazie“ unter neuem Namen fort und wird nun fester Bestandteil der Premium-Liköre von St. Kilian.

Cremiger Pistazien-Genuss mit Single Malt Spirit

Der „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“ besticht durch seinen vollmundigen, cremigen Geschmack, der aus der perfekten Kombination von feinster Sahne und intensivem Pistazienaroma entsteht. Verfeinert mit dem milden St. Kilian Single Malt Spirit bietet dieser Premium-Likör ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das sowohl pur als auch auf Eis oder als raffinierte Zutat in Cocktails und Desserts begeistert. Mit einem Alkoholgehalt von 20 % vol ist er eine exquisite Spezialität für Genießer.

Hommage an eine unvergessliche Filmszene

Die Inspiration für diesen Likör liefert eine legendäre Szene aus der Kult-Komödie „Zwei sind nicht zu bremsen“, in der Terence Hill alias Johnny Firpo seinem Bruder Charlie (Bud Spencer) mit der beharrlichen Bitte um einen winzigen Klecks Pistazieneis zur Verzweiflung treibt. Mit diesem neuen Sahnelikör erweitert St. Kilian Distillers seine erfolgreiche internationale Produktlinie rund um den beliebten Schauspieler Terence Hill – und erfüllt damit den Wunsch vieler Likör- und Terence Hill-Fans.

Erweiterung der Terence Hill Likör-Serie

Mit der Umbenennung des Pistazien-Sahnelikörs „Johnny Firpo – Homemade – Ein Klitze Pistazie“ in „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“ bereichert St. Kilian Distillers die renommierte Terence Hill-Serie um eine weitere exklusive Spezialität. Der neue Likör ergänzt perfekt das bestehende Sortiment, das bereits die milden und rauchigen Abfüllungen „Terence Hill – The Hero – Whisky“ sowie den erfolgreichen Haselnuss-Likör „Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss“ umfasst.

Verkaufsstart und Verfügbarkeit

Ab dem 4. April 2025 ist der Pistazien-Sahnelikör „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“ sowohl online als auch im Shop der St. Kilian Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7-Liter-Flasche beträgt € 29,90.

Produktdetails

Der „Terence Hill – The Hero – Ein Klitze Pistazie“ basiert auf dem milden St. Kilian Single Malt Spirit, der aus bestem Gerstenmalz in traditionellen schottischen Pot Still Brennblasen zweifach destilliert wird. Mit natürlichen Pistazienaromen und feinster Sahne versetzt, entsteht ein vollmundiger und cremiger Likör, der in der ikonischen 0,7-Liter-Flasche abgefüllt wird – das perfekte Design, das auch die anderen beliebten Bud Spencer- und Terence Hill-Whiskys sowie -Liköre ziert. Mit 20 % vol Alkoholgehalt ist dieser Premium-Likör sowohl ein Genuss für Kenner als auch ein absolutes Highlight für alle Terence Hill-Fans.

Aussehen: Sanftes, milchiges Grün

Aroma: Üppige Sahnearomen vereinen sich mit verführerischen Noten gerösteter Pistazien, begleitet von feinem Toffee, einem Hauch Vanille und subtiler Mandelsüße.

Geschmack: Cremig und vollmundig, mit einer perfekten Balance zwischen sahniger Süße und intensiven Pistaziennoten, ergänzt durch feine Vanille- und Mandelnuancen sowie einen dezenten Hauch Salz.

Nachklang: Sanft und langanhaltend, mit cremigen Sahne- und Pistaziennoten sowie einem Hauch Mandeln.

Alkoholgehalt: 20 % vol

UVP: € 29,90 (0,7 Liter)