Neu bei HaWe Bremen: Ardnahoe Bholsa

Mit ihrer neuen Abfüllung Bholsa präsentiert die noch junge Ardnahoe Distillery von der Insel Islay einen Single Malt, der überwiegend in Oloroso Sherry Fässern reifen durfte.

Ardnahoe Bholsa wird über die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft den Handel in deutschland erreichen. Merh zu diesem Bottling in der folgenden Info:

NEU: Ardnahoe BHOLSA – Predominantly matured in Oloroso Sherry Casks – A New Islay Classic

Benannt wurde der neue Release nach den spektakulären ‚Bholsa‘-Höhlen in der Nähe der Brennerei. Die Fässer mit einem überwiegenden Oloroso Sherry Anteil, verleihen dem Single Malt eine besondere Tiefe und reichhaltige Würze und kreieren einen traditionellen und körperreichen Islay Stil. Es entsteht eine süße und reichhaltige Belohnung aus reifen Pflaumen, Orange und rauchigen Rosinen, getränkt in Oloroso Sherry. Ein würziges und angenehm langes rauchiges Finish. Abgefüllt mit Ardnahoe’s bevorzugtem Alkoholgehalt von 50,0% ohne künstliche Farbstoffe oder Kühlfiltration.

UVP: 79,90 €

Tasting Notes: Red fruits, walnuts, orange zest and peat smoke on the nose. Raisins, dates and ripe plums on the palate underpinned by Islay peat lead into a long, peppery finish.