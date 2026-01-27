Nach 5 Jahren Abstinenz ist die beliebte Abfüllung Glenfarclas 17 yo wieder dank der Hansatischen Weinhandelsgesellschaft auf dem deutschen Markt erhältlich. Seine Reifezeit verbrachte der Malt zu 100 % in Sherry-Fässern, mehr Details erfahren Sie in der folgenden Info von HaWe Bremen:

Wieder bei HaWeBremen verfügbar: Glenfarclas 17 yo

Erstmalig nach 5 Jahren erreicht uns die beliebte Edition wieder in limitierter Auflage. Die außerordentliche Reifung in 100 % Sherry-Casks verleiht dem Single Malt eine ausgewogene Komplexität und Tiefe. Anklänge von Eichen-Aromen harmonieren perfekt mit Glenfarclas‘ bekannter Sherry-Süße. Ein langes und leicht würziges Finish runden den Single Malt ab. Abgefüllt wurde die limitierte Edition mit 43,0 % Vol.

Key Facts:

Reifung: 17 Jahre in 100 % Sherry-Fässern der Bodega José y Miguel Martín

der Bodega José y Miguel Martín Alkoholvolumen: 43,0 % Vol.

Komplexe Sherry-Noten & langanhaltendes Finish

Streng limitierte Verfügbarkeit

UVP: 99,90 €

Original Tasting Notes:

Nose: Complex, with distinctive butterscotch and sherried fruit.

Flavour: Big, full-flavoured, with excellent balance, develops slowly, full of sherry sweet malty tones.

Finish: Long lasting and smooth, with a hint of spice and sherry sweetness.