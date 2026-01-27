Dienstag, 27. Januar 2026, 16:27:47
Suche
DeutschlandNeue WhiskysRelaunchesPRSpeyside

Wieder bei HaWeBremen verfügbar: Glenfarclas 17 yo

Die Reifung in 100 % Sherry-Casks verleiht dem Single Malt eine ausgewogene Komplexität und Tiefe

Nach 5 Jahren Abstinenz ist die beliebte Abfüllung Glenfarclas 17 yo wieder dank der Hansatischen Weinhandelsgesellschaft auf dem deutschen Markt erhältlich. Seine Reifezeit verbrachte der Malt zu 100 % in Sherry-Fässern, mehr Details erfahren Sie in der folgenden Info von HaWe Bremen:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wieder bei HaWeBremen verfügbar: Glenfarclas 17 yo

Erstmalig nach 5 Jahren erreicht uns die beliebte Edition wieder in limitierter Auflage. Die außerordentliche Reifung in 100 % Sherry-Casks verleiht dem Single Malt eine ausgewogene Komplexität und Tiefe. Anklänge von Eichen-Aromen harmonieren perfekt mit Glenfarclas‘ bekannter Sherry-Süße. Ein langes und leicht würziges Finish runden den Single Malt ab. Abgefüllt wurde die limitierte Edition mit 43,0 % Vol.

Key Facts:

  • Reifung: 17 Jahre in 100 % Sherry-Fässern der Bodega José y Miguel Martín
  • Alkoholvolumen: 43,0 % Vol.
  • Komplexe Sherry-Noten & langanhaltendes Finish
  • Streng limitierte Verfügbarkeit
  • UVP: 99,90 €

Original Tasting Notes:

Nose: Complex, with distinctive butterscotch and sherried fruit.

Flavour: Big, full-flavoured, with excellent balance, develops slowly, full of sherry sweet malty tones.

Finish: Long lasting and smooth, with a hint of spice and sherry sweetness.

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage 100 Proof Exceptional Casks und Symington’s Choice, Lochlea 7 y.o. und Edradour 12 y.o. Batch #7

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH