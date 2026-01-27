Prineus mit zwei neuen Ballindalloch Abfüllungen – Premiere auf der Whiskymesse „The Village“

Zwei neue Abfüllungen der Ballindalloch Distillery wird Prineus auf der Whiskymesse „The Village“ vorstellen. Mit am Prineus-Stand (C10) wird Aidan Dunn, International Sales Executive der Ballindalloch Distillery, sein. Er wird die Abfüllungen Ballindalloch Single Cask Bourbon Barrel #451 8yo und Ballindalloch Vintage 2017/2025 PX Sherry sowie weitere Abfüllungen der Destillerie ausschenken.

Hier alle weitere Informationen und Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus News – Neue Ballindalloch Abfüllungen – Premiere auf der Whiskymesse „The Village“

Wir freuen uns, Ihnen zwei neue Abfüllungen der Ballindalloch Distillery ankündigen zu dürfen, die erstmals auf der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg (07.–08.02.2026, Pre-Opening am 06.02.2026) präsentiert werden.

Die erste Abfüllung ist ein 8 Jahre altes Bourbon Single Cask, das auf wunderbare Weise die klassischen cremig-fruchtigen Noten von Ballindalloch verkörpert.

Bei der zweiten Abfüllung handelt es sich um eine exklusive Messeabfüllung Vintage 2017, kreiert aus zwei PX Sherry Butts und limitiert auf lediglich 70 Flaschen.

Aidan Dunn von der Ballindalloch Distillery wird diese sowie weitere Abfüllungen der Destillerie persönlich am Prineus-Stand (C10) ausschenken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch.

Nach Messe wird das Bourbon Einzelfass über den ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Artikel Vol.% Inhalt empf. VK Ballindalloch Distillery – Single Cask Bourbon Barrel #451 8yo 59,4% 0,7 114,90 € Ballindalloch Distillery – Vintage 2017/2025 PX Sherry 50,0% 0,7 99,90 €

Ballindalloch Distillery Single Bourbon Cask #451 (2017)

Nase: Klare Vanillenoten treffen auf frische Kräuter, feines Gebäck und cremigen Vanillepudding – elegant und einladend.

Geschmack: Cremige Vanille steht im Mittelpunkt, ergänzt von saftigen gelben Früchten. Ein klassisches, authentisches Ballindalloch-Bourbonfass mit viel Balance und Charme.

Abgang: Wunderbar lang und harmonisch nachhallend, mit anhaltender Cremigkeit und feiner Süße.

Farbe: Helles Gold mit gelblichen Reflexen

Ballindalloch Distillery Sherry Vintage Release PX (2017)

Nase: Schokoladenrosinen und geröstete Nüsse, begleitet von einer feinen, cremigen Note, die an einen Hauch Erdnussbutter erinnert.

Geschmack: Eine harmonische und tiefgründige Komposition aus eingekochten dunklen Früchten, edlem Kakao und fein eingebundenen Tanninen, die dem Whisky Struktur und Eleganz verleihen.

Abgang: Lang, üppig und perfekt ausbalanciert, getragen von einer samtigen Sherrysüße mit nachhaltiger Tiefe.

Farbe: Poliertes Mahagoni