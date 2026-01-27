Radico Khaitan plant Kauf einer schottischen Whisky-Destillerie

Der indische Spirituosenhersteller Radico Khaitan, eines der größten Getränkeunternehmen Indiens, präsentierte, wie The spirit business berichtet, beeindruckende Umsatz- und Gewinnzahlen. So verzeichnete Radico Khaitan beispielsweise vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2025 einen Absatzanstieg von 16,7 % bei seinen Indian-made foreign liquor (IMFL). Von diesen konnte der Konzern 9,75 Millionen cases absetzen. Doch nicht nur in diesem Segment ist Radico Khaitan aktiv und erfolgreich. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio deutlich erweitert. So stellte Radico Khaitan 2023 ihren Sangam World Malt Whisky ihrer Rampur Distillery auf der ProWein in Düsseldorf vor (wir berichteten). Dieser Abfüllung folgte dann unter anderem Rampur Barrel Blush (auch hier berichteten wir).

Nun genehmigte laut Global drinks intel. der Vorstand von Radico Khaitan den Vorschlag, der die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Schottland vorsieht. Die Investition – deren Höhe nicht bekannt gegeben wurde – beinhaltet den Kauf einer bereits in Betrieb befindlichen Brennerei. Die Pläne umfassen den Kauf von Destillations- und Reifungsanlagen sowie Lagerkapazitäten, schottischem Whisky, Likören und weiteren Spirituosen. Dies erklärte laut Global drinks intel. der Rechts- und Unternehmenssekretär Dinesh Kumar Gupta.