Rampur Distillery stellt ihren Sangam World Malt Whisky vor

In der letzten Woche stellte die indische Rampur Distillery auf der ProWein in Düsseldorf ihren neuen Sangam World Malt Whisky vor. „Sangam“ leitet sich von einem Hindi-Wort für „Zusammenfluss“ ab, wie das Zusammenfließen zweier Flüsse, bei dem etwas Neues entsteht, das dann größer ist als die Summe ihrer Teile, so erklärt Sanjeev Banga, Präsident des internationalen Geschäfts von Radico Khaitan, dem Inhaber der Rampur Distillery.

Sangam ist mit 43 % ABV abgefüllt und erscheint mit einer UVP von £54,99 (das wären etwas mehr als 60 €). Die Verkostungsnotizen sprechen von Aromen tropischer Früchte und erwähnen Litschi, grünen Apfel, Birne und Aprikose. Der komplex Gaumen bietet mehr Frucht und „zarte Torf- und Salznoten“, das folgende Finish ist mit ‚angenehm lang‘ beschrieben. Sangam World Malt Whisky wird im April in Großbritannien, der EU, den USA, Singapur, Australien und im Reiseeinzelhandel eingeführt.