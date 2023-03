Diageo’s Chief Executive Sir Ivan Menezes geht in den Ruhestand

Zehn Jahre lang hat Sir Ivan Menezes als Chief Executive Officer den Getränkekonzern Diageo geleitet. Nun beginnt für ihn ein neuer Abschnitt, denn ab dem 30 Juni 2023 geht er in den Ruhestand.

Sir Ivan Menezes

Unter seiner Leitung ist Diageo stark gewachsen, wie es in der englischsprachigen Pressemitteilung heißt: Diageo verkauft jetzt über 200 Marken in mehr als 180 Märkten und ist heute das No. 1 Unternehmen nach Nettoverkaufswert bei schottischem Whisky, Wodka, Gin, Rum, kanadischem Whisky, Likören und auch Tequila, einer Kategorie, in der das Unternehmen noch vor acht Jahren keine nennenswerte Position innehatte.

Debra Crew

Seine Nachfolgerin wird die bisherige Chief Operating Officer Debra Crew. Sie ist Absolventin der University of Denver, erwarb einen MBA der Booth School of Business der University of Chicago und diente zuvor als Offizier in der US-Armee. Crew kam ursprünglich im April 2019 als Non-Executive Director in den Vorstand von Diageo, im Juli 2020 trat sie mit ihrer Ernennung zur Präsidentin von Diageo North America aus dem Vorstand zurück. In dieser Position führte sie den größten Markt von Diageo zu einem organischen Nettoumsatzwachstum von 14 % im Geschäftsjahr 2022, nach 20 % organischem Nettoumsatzwachstum im Vorjahr.

Nach der Ernennung von Debra Crew zum Chief Executive Officer werden Frauen ab dem 1. Juli 2023 mehr als 50 % des Exekutivkomitees von Diageo ausmachen.