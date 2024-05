Exklusives vom Whisky Druiden: Nc’nean Rarität & 15 Jahre altes Islay Single Cask aus dem Sherryfass

Zwei Neuheiten können wir Ihnen heute von Kirsch Import vorstellen: Michel Reick, auch bekannt als der Whisky Druide, kann unter seinem Label Best Dram den ersten unabhängig abgefüllten Whisky aus der Destillerie Nc’nean präsentieren – und bei Scotch Universe gibt es von ihn einen deutschlandexklusiven Islay Single Malt.

Hier alle Details dazu:

Exklusives vom Whisky Druiden: Nc’nean Rarität & Islay Single Cask

Stuhr, 10.05.2024 Der umtriebige Whisky Druid Michel Reick hat in Schottland für Single- Malt-Fans zwei weitere Schätze gehoben. Der fassstarke Best Dram von Nc´nean aus dem STR-Fass ist einer der seltenen Whiskys der frauengeführten Bio-Brennerei mit Altersangabe und bei Scotch Universe wird es mystisch und torfig.

Michel Reick bleibt im Gedächtnis. Das verdankt der sympathische Riese nicht nur seiner Statur, sondern in erster Linie seinem hervorragenden Händchen für Fässer. Als unabhängiger Abfüller hinter den vier etablierten Marken Best Dram, Scotch Universe, Whisky Druid und The Old Friends ist er in der in- wie ausländischen Whisky-Szene zur wortwörtlich festen Größe gewachsen. Hier kennt man ihn als Whisky Druiden. Und ganz seinem Pseudonym entsprechend, macht Michel Reick immer wieder die Magie einzelner Fässer und Whiskys für Genießer zugänglich.

Michels Best Drams, das sind Whiskys aus einzigartigen Fässern, persönlich vor Ort in Schottland ausgewählt, immer fassstark und nie kühlfiltriert oder gefärbt. Jetzt lädt Best Dram mit Schottlands führender Bio-Brennerei zu einer Premierenfeier ein. Der Nc’nean 6y.o. STR Hogshead ist die erste unabhängige Exklusivabfüllung von Nc’nean für den deutschen Markt. Einer der seltenen Nc’nean Whiskys mit Age Statement reifte sechs Jahre in einem einzelnen First Fill STR Hogshead und gehört damit zu den ältesten Veröffentlichungen der frauengeführten Destillerie. Bei fassstarken 54,3 Volumenprozenten führt er von roten Früchten über Kräuter zu Rohrzucker.

Im Anschluss hebt Scotch Universe in die Galaxie der „mystery malts“ ab. Callisto A – Peated ist ein Islay Single Malt, dem 15 Jahre der Vollreifung in einem sehr alten First Fill Oloroso Sherry Hogshead vergönnt waren. Die unabhängige Abfüllung lässt ein maritimes Torffeuer lodern, begleitet von Tabak, Old School Sherry Noten und Schokolade.

Nc’nean 6 y.o. – STR Hogshead

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillationsdatum: 17.05.2017

Fasstyp: First Fill STR Hogshead

Fassnummer: 106-17

Abfülldatum: 23.02.2024

Alter: 6 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 327

Alkoholgehalt: 54,3% vol. Cask Strength

Faschengröße 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 99,90 €

Verkostungsnotizen

Nase: Intensive Fruchtnoten von Himbeeren und Roten Johannisbeeren gehen zu mit Rohrzucker bestreuter roter Grütze über und münden in Cassis.

Gaumen: Nach einem kräuterig-würzigen Beginn mit Thymian und Rosmarin kommen Fruchtsüße und leichte Tannine auf. Fein ziselierte rote Früchte folgen, wenn auch nicht so deutlich wie in der Nase. Mit etwas Zeit zunehmend fruchtiger und süßer werdend.

Nachklang: Erneut kräuterig-würzig zu Beginn, dann süß und langsam ausklingend.

Callisto A – Peated

Scotch Universe Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany

Herkunft: Schottland, Islay

Destillationsjahr: 2008

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Abfülljahr: 2024

Alter: 15 Jahre

Alkoholgehalt: 56,6% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 139,90 €

Verkostungsnotizen

Nase: Malzige Süße, dunkle Früchte und ein wenig altes Leder treffen auf gut versteckten Torfrauch, eingelegte Pflaume und dunkles Toffee.

Gaumen: Dreckiger, leicht maritimer Torfrauch vereint sich bei einem vollmundigen, fast öligen Mundgefühl mit sehr alten Oloroso-Sherry-Noten sowie Leder, Tabak, einer dunklen Süße und einem Hauch von Vollmilchschokolade.

Nachklang: Maritimer Torfrauch, schöne schokoladige Süße, Leder und Tabak halten sehr lang an.