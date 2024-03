Den Cocktailwettbewerb „Creations“ der schottischen Brennerei Nc´nean gab es in den letzten beiden Jahren exklusiv für die Barszene in UK. Nun wird er, des großen Erfolges wegen, auch auf Deutschland und Frankreich ausgeweitet. Damit besteht nun auch für deutsche Mixologen die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen und mit eigenen Kreationen den attrativen Hauptpreis zu gewinnen.

Wie man dabei sein kann, was es dabei zu gewinnen gibt und was der Hintergrund des Wettbewerbs ist, nachfolgend vom Importeur von Nc´nean, Kirsch Import, aufbereitet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nc´nean Cocktailwettbewerb „Creations“ erstmals auch für Deutschland und Frankreich

Stuhr, 20.03.2024 Zwei Jahre gibt es den beliebten Cocktailwettbewerb „Creations“ des schottischen Organic Single Malts Nc´nean bereits in Großbritannien. Der wachsende Erfolg veranlasste die Gründerin der B-Corp zertifizierten Brennerei, Annabel Thomas, den dritten Contest auch für Bartender:innen aus Frankreich und Deutschland zu öffnen.

Als moderne, nachhaltige Whisky-Destillerie setzt Nc´nean seit 2017 Maßstäbe. Der Organic Single Malt wird mit erneuerbarer Energie aus biologisch angebauter schottischer Gerste hergestellt und in die erste vollständig recycelte Glasflasche Großbritanniens abgefüllt. 2021 erreichte die Brennerei Netto-Null-Emissionen für ihre Produktion. Geschmacklich begeistert der weiche, fruchtige Single Malt sowohl Konsument:innen als auch Gastronom:innen.

Vor zwei Jahren rief die junge Brennerei erstmals ihren Cocktailwettbewerb „Creations“ aus, der großen Zuspruch erfuhr und 2023 ausgebaut werden musste, um allen Bewerber:innen gerecht zu werden. Um dem wachsenden Interesse auch jenseits Großbritanniens zu begegnen, steht der Contest jetzt auch Bartender:innen aus Frankreich und Deutschland offen.

Von der Wurzel zur Frucht

Das Thema ist in diesem Jahr neu: Nc’nean fordert Bartender:innen auf, einen Cocktail „From Root To Fruit“ zu kreieren. Diese Idee entstammt dem „Nose To Tail“-Konzept, das in Restaurants auf Fleisch angewandt wird. Der Drink muss eine sogenannte Heldenzutat enthalten, die komplett verwendet werden soll – quasi von der Wurzel bis zur Frucht. Zudem muss die Basisspirituose des Cocktails entweder Nc’nean Botanical Spirit oder Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky sein.

Nc’nean Master Blender Matthew Hastings formuliert es so:

„Für den diesjährigen Contest laden wir Bartender:innen ein, einen Signature Serve mit einer unserer Spirituosen und einer anderen Heldenzutat zu kreieren, bei der jeder Teil sein volles Potenzial entfaltet. Wenn diese Zutat etwa eine Orange ist, könnten der Saft, das Fruchtfleisch, die Schale, der Stiel, das Blatt, das Holz und die Wurzeln der Pflanze als Elemente in die Zutaten, die Zubereitung, Garnitur und das Serviergefäß einfließen.“

Die Einsendungen werden nach der Einhaltung der Vorgaben sowie Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet. Damit folgt Nc´nean konsequent seinem Credo, im Einklang mit der Natur zu handeln. Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung stehen im Mittelpunkt der von Annabel Thomas gegründeten Brennerei.

Das Finale und der Preis

Um am Nc´nean Creations Contest 2024 teilzunehmen, müssen die Cocktailvorschläge bis zum 30. April auf der Webseite BarlifeUK eingereicht werden.

Matt Hastings, der selbst viele Jahre als Bartender in London arbeitete, und seine Kolleg:innen treffen die Vorauswahl der Drinks. Die Urheber:innen der besten Rezepturen treten in insgesamt sieben regionalen Vorrunden in den jeweiligen Ländern gegeneinander an, von denen eine in Deutschland stattfindet.

Die zwei jeweils besten jeder Vorrunde kommen ins drei Tage lange, erlebnisreiche Finale. Dieses findet im September in Glasgow und der entlegenen, verzaubernd schönen Highland-Destillerie von Nc’nean statt.

Die Gewinnerin oder der Gewinner des gesamten Wettbewerbs wählt als Nc’nean Creations Champion 2024 gemeinsam mit Matt das nächste Fass für die Single-Cask-Abfüllung Aon aus und hilft bei der Lancierung dieses Whiskys. Zum Dank wird sein oder ihr Name auf den Aon-Flaschen stehen. Zudem gibt es sechs Flaschen dieser einmaligen, limitierten Abfüllung als Siegerprämie sowie zehn Prozent des Gewinns aus dem Verkauf.

Teilnehmer:innen müssen gegenwärtig hauptberuflich als Bartender:innen arbeiten.

Der Drink muss aus insgesamt höchstens fünf Zutaten bestehen (exklusive Garnitur). Die Basisspirituose soll Nc’nean Botanical Spirit oder Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky sein. Die jeweiligen Aromen sollen herausgestellt werden. Zudem muss eine weitere sogenannte Heldenzutat enthalten sein, die vollständig verwendet wird – From Root to Fruit.

Die Einreichung des Rezeptes und Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt auf der Webseite BarlifeUK. Einsendeschluss ist der 30. April 2024.

Nach einer Vorauswahl findet in Deutschland ein Vorentscheid statt. Ort und Termin des regionalen Vorentscheids werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die beiden Gewinner:innen des Vorentscheids reisen im September zum großen Finale, das in Glasgow und der Nc´nean Distillery stattfinden wird.