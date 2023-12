Ein kleines Vorweihnachtsgeschenk für Freunde fassstarken Whiskys kommt heute von Kirsch Import: Man bringt exklusiv für Deutschland einen Whisky in Fasstärke aus der einzigen vollständig ökologischen Destillerie Schottlands, Nc’nean – der erste überhaupt, der von der Brennerei abgefüllt wurde

Was man sich gemeinsam mit Annabel Thomas, der Gründerin von Nc’nean, aus dem Fundus der Warehouses ausgesucht hat, können Sie nachstehend lesen. Die Abfüllung sollte schon jetzt oder in Kürze im deutschen Fachhandel zu finden sein.

Erstmalig mit voller Kraft voraus:

Nc’nean in Cask Strength exklusiv für Deutschland

Stuhr, 05.12.2023 Mit einem kompromisslosen Fokus auf Geschmack und Nachhaltigkeit sorgt Schottlands einzige vollständig ökologische Destillerie, Nc’nean, für Begeisterung. Der leichte und fruchtige Single Malt präsentiert sich jetzt exklusiv in Deutschland imitiert in Fassstärke.

Die Nc´nean Distillery ist die einzige vollständig biologische Whisky-Brennerei Schottlands, beheimatet an der Westküste, in der Abgeschiedenheit der Halbinsel Morvern. Gegründet hat sie 2017 die Pionierin Annabel Thomas. Hier arbeiten die beiden Pot Stills im Einklang mit der Natur. Ihren Netto-Null-Status für Kohlenstoffemissionen erreicht die Brennerei, indem sie vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Durch die Nutzung von Flaschen aus recyceltem Glas spart sie zusätzliche 40 Prozent an Kohlenstoffemissionen ein.

Seit 2020 erobert der B-Corp-zertifizierte und preisgekrönte Single Malt mit seinen leichten und fruchtigen Aromen die Herzen und Geschmacksknospen von Verbraucher Verbraucher:innen in ganz Großbritannien und Europa. Mit der diesjährigen Lancierung in den USA ist ein weiterer großer Schritt gelungen. Die diesjährig verliehene Doppel-Gold- Medaille bei der San Francisco Spirits Competition rückt den Start jenseits des Teiches in vielversprechendes Licht.

Jetzt setzt Nc’nean einen neuen Meilenstein: Erstmals füllten die Pionier:innen ihren Bio- Whisky in Fassstärke ab – und zwar exklusiv für die starke Fan-Basis in Deutschland. Für die Reifung wurde eine mit dem Standard Organic Single Malt identische

Fasszusammensetzung verwendet, jedoch liegt der Alkoholgehalt bei 59,6 statt der sonst üblichen 46 Volumenprozente. So zeigen sich die typischen Geschmacksnoten in ausgeprägterer Form: Süße Zitronencreme, helle reife Früchte wie Pfirsich und Aprikose sowie Roggenbrot mit Kräutergewürzen bestimmen den Charakter des ökologischen Single Malts.

Nc´nean Cask Strength Batch CS / GD06

Herkunft: Schottland

Destillationsdatum: September bis Dezember 2019

Fasstypen: 55% STR Red Wine Casks, 43% Ex-Bourbonfässer, 2% Oloroso Sherry Casks

Abfüllmonat: September bis Oktober 2023

Abgefüllte Flaschen: 4.998 (exklusiv für Deutschland)

Alter: circa vier Jahre

Alkoholgehalt: 59.6% (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Über Nc’nean

Nc’nean ist eine preisgekrönte, unabhängige Bio-Whisky-Destillerie von der Westküste Schottlands. Gegründet von Annabel Thomas, begann im März 2017 die Destillation mit dem Bestreben, die Whisky-Industrie zu revolutionieren. Dies geschieht hinsichtlich neuer Whisky-Geschmacksrichtungen sowie der klimaneutralen Produktion im Einklang mit der Natur. Im Juli 2021 erreichte die Brennerei als Erste in Großbritannien den verifizierten Netto-Null-Status für Kohlenstoffemissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope 1 & 2). Ferner sind alle Produkte von Nc’nean biologisch zertifiziert, die Flaschen bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Glas. Abfälle werden nahezu vollständig recycelt oder wiederverwendet. Im Februar 2022 erhielt Nc’nean die B Corp Akkreditierung mit einer hohen Punktzahl von 135,6. Darüber hinaus wurde Nc’nean Juli 2022 für dieaußergewöhnlich positiven Auswirkungen auf die Umwelt mit dem „Best for World B Corp. 2022“-Titel ausgezeichnet.