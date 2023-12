Whiskyfun: Angus verkostet elf Abfüllungen aus Bowmore

Weil ein File verloren ging, konnte Angus MacRaild diesen Samstag keine Verkostungsnotizen über Bowmore auf Whiskyfun posten. Jetzt ist es aber wieder aufgetaucht, und daher reicht er es heute, am Dienstag nach – schön passend zu unserem neuen Gewinnspiel, bei dem Sie die neue Bowmore Masters‘ Selection 22yo in Kooperation mit Aston Martin gewinnen können.

Dieser ist zwar heute nicht dabei, aber dafür sind viele von den verkosteten Abfüllungen in Wertungsgefilden, von denen man nur träumen kann. Drei der elf Abfüllungen schaffen es nicht über 90 Punkte, und nur eine davon bleibt unter 80 Punkten.

Schauen wir uns die Verkostung also einmal in der tabellarischen Übersicht an:

Abfüllung Punkte

Bowmore 24 yo 1989 (54.4%, Scotch Malt Whisky Society #3.208 ‚A beach bonfire barbeque‘, refill hogshead, 254 bottles) 77 Bowmore 24 yo 1989 (51.2%, Scotch Malt Whisky Society #3.223 ‚Sweet, floral, perfumed smoke‘, refill hogshead 213 bottles) 87 Islay Single Malt 33 yo 1985/2021 (47.1%, C. Dully Selection, cask #8, refill hogshead, 98 bottles) 89 Bowmore 1972/1990 (43%, Samaroli, Flowers, sherry wood, 480 bottles, 75cl) 93 Bowmore 27 yo 1972 (53.3%, OB, 466 bottles) 93 Bowmore 30 yo 1972 (53.2%, Kingsbury, cask #927, hogshead, 209 bottles) 92 Bowmore 1969/1979 ‚Bicentenary‘ (56.2%, OB, Fecchio & Frassa for Federico Minetti, cask #322, sherry, 300 bottles) 93 Bowmore 1967 (50%, OB, Auxil France, 75cl, +/-1990) 95 Bowmore 44 yo 1964/2009 ‚Gold‘ (42.4%, OB, 701 bottles) 94 Bowmore 1960 4 yo (53.1%, cask sample, ‚plain wood‘) 93 Bowmore 1958 6 yo (58.1%, cask sample) 94

Und weil es so viele Abfüllungen sind, die wir Ihnen hier und heute präsentieren können, hängen wir auch einige Bilder mehr an als sonst. Sie stammen von einem Besuch im Vorjahr. Bowmore ist aber auch eine Hübsche!