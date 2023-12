Gewinnen Sie jetzt den neuen Bowmore Masters‘ Selection 22yo – in Kooperation mit Aston Martin!

Fast genau ein Jahr ist es her, dass wir den damals aktuellsten Bowmore Masters‘ Selection 22yo hier auf Whiskyexperts verlosten. Die Resonanz auf diesen wundervollen Whisky war sensationell – um so mehr freut es uns, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland eine Flasche der dritten und neuesten Ausgabe des Bowmore Masters‘ Selection 22yo für unsere deutschen Leser verlosen können – ein Prachtstück nicht nur vom Optischen her.

Was müssen Sie tun, um diesen wunderbaren Whisky, der von Meistern ihres Faches kreiert wurde, zu gewinnen? Nun, unsere einfache Gewinnfrage beantworten (die durch die Lektüre dieses Artikels noch einfacher zu beantworten ist), die Lösung einsenden und dann ein wenig Geduld haben. Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen.

BOWMORE® UND ASTON MARTIN: ZWEI IKONEN, EINE VISION – DAS ERSCHAFFEN ZEITLOSER SCHÖNHEIT

Mit Bedacht über Jahrzehnte hinweg hergestellt, hat die 1779 gegründete Islay-Destillerie Bowmore ein tiefgehendes Verständnis dafür, wie jeder Moment den Charakter des Whiskys prägt und ihn zu dem luxuriösen Produkt formt. In Hinblick auf die Vielschichtigkeit jedes Bowmore Produkts gestaltet die Destillerie jeden Tropfen ihrer Whiskys auf einzigartige Weise und verleihen ihnen Facettenreichtum und Individualität im Geschmack. Für Aston Martin ist es die unerschütterliche Langlebigkeit, die den Ehrgeiz, die Vision und den Fokus bei der Schaffung einer der weltweit begehrtesten luxuriösen Performance-Sportwagen aus Großbritannien definiert, die zu unvorstellbaren (Ingenieurs-) Leistungen führen.

Jeder von ihnen gestaltet individuell den Weg der Kreativität und definiert gemeinsam ein partnerschaftliches Erbe, wobei der Blick fest auf die Zukunft gerichtet ist. Die Partnerschaft wird von einer Beständigkeit getragen und vereint Schönheit, Wissen und Inspiration in einem einzigen Produkt. Die Masters’ Selection Edition 3 spiegelt das tief verwurzelte Verständnis für die Zeit wider, die es braucht, um diesen ausdrucksstarken Single Malt zu schaffen, der mit zunehmender Reife immer mehr Whisky-Geschichte in sich trägt.

Wir feiern Einheit und Beständigkeit

Es ist der Anspruch an Qualität und stetige Weiterentwicklung, der die Zusammenarbeit der beiden Luxusmarken Bowmore und Aston Martin prägt und sich auch in der dritten Edition der Masters’ Selection widerspiegelt. Gereift in sorgfältig ausgewählten europäischen Eichen- und Oloroso-Sherry-Fässern sowie in einer perfekt abgestimmten Mischung von amerikanischen Eichenholzfässern, zollt dieser 22-jährige Single Malt den anhaltenden Qualitätsstandards von Bowmore Tribut. Stärke und Tiefe vereinen sich, genauso wie Süße und Intensität, um eine kraftvolle, reiche und fesselnde Geschmackssymphonie zu schaffen.

Bowmore Masters‘ Selection 22yo

Dieser Single Malt ist eine Hommage an den definitiven und beständigen Charakter von Bowmore und reift doppelt in speziell ausgewählten, mit Oloroso Sherry gewürzten Fässern aus europäischer Eiche sowie der optimalen Mischung aus Hogsheads aus amerikanischer Eiche. Stärke und Tiefe vereinen sich, ebenso wie Süße und Intensität sich zu einer kraftvoll reichen und komplexen Geschmackssinfonie vereinen.

TASTING NOTES:



FARBE:

Rotbraun



AROMA:

Reichhaltig und süß, mit anfänglichen Noten von Zitronenschale, pochierten Pfirsichen und Vanille, die sanften Tönen von Melassesirup, gesalzenem Toffee, antikem Eichenholz, gerösteten Kastanien und weichem Leder weichen.



GAUMEN:

Reichhaltig und intensiv. Sherry, komplex und nussig im Charakter, mit einem Hauch von Kakaobohnen, vermischt mit sonnengetrockneten Rosinen, Muscovado-Zucker, roten Beeren und einer eleganten Schicht Torfrauch.



NACHKLANG:

Lang und süß mit anhaltenden Eichengewürzen und Meersalz.

Und so gewinnen Sie die exklusive Bowmore Masters‘ Selection 22 Jahre:

Gewinnfrage: Wann wurde die Destillerie Bowmore gegründet?

a. 1779

b. 1979

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bowmore“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 17. Dezember 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 18. Dezember 2023 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bowmore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 17. Dezember 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 18. Dezember 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team