Wer gewinnt die drei Flaschen Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid? Wir verraten es hier!

In unserem vorvorletzten Gewinnspiel für dieses Jahr, das wir einmal mehr gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import veranstalteten, ging es um drei Flaschen einer schon 1878 gegründeten Brennerei bei Rothes in der Speyside – zur Vollendung gebracht durch einen der bedeutendsten unabhängigen Abfüller Schottlands: Den Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid! Dieser wunderbare Single Malt erhielt ein vier Jahre langes Finishing in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern aus Jerez – für einen traumhaft angenehmen Geschmack nach nussigen Pralinen und Gartenfrüchten.

Wie immer sagen wir Danke für die rege Beteiligung – auch diesmal haben wir wieder aus massig vielen Einsendungen die Gewinner gezogen, drei an der Zahl.

Aber bevor wir Ihnen die Namen verraten, möchten wir Ihnen nochmals unsere Preise vorstellen – denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude…

Die Kunst der Fassreifung: Murray McDavid

Über 40.000 Fässer aus mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien: Dieser herausragende Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. Der unabhängige Abfüller wurde 1994 von Branchengrößen wie Mark Reynier gegründet und machte sich mit Nachreifungen in den erlesenen Fässern schnell einen Namen. Seit 2013 hauchen Edward Odim und Dean Jode (Aceo Ltd) Murray McDavid erfolgreich neues Leben ein. Von der stillgelegten Coleburn Distillery in der Speyside aus erwirbt das Unternehmen Destillate verschiedenen Altersstufen – vom unter dreijährigen Brand bis zu bereits 30 Jahre alten Single Malt oder Single Grain Whiskys. Durch das Whisky-Creations-Team werden sie mit den passenden Fässern kombiniert und zur Perfektion gereift.

Die Lagerhäuser von Murray McDavid in der Lost Distillery Coleburn

Von Mystery Malt bis Rarität: Erlebnisse aus sieben Serien

Die Abfüllungen des Hauses erscheinen in sieben verschiedenen Serien. Deren Herz: Benchmark. Nur erstklassige Single Malts finden den Weg in die limitierten, türkis etikettierten Flaschen. Wer besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys sucht, wird bei Mission Gold fündig. Geschmackliche Dimensionen von Single Grain Whisky zeigt Murray McDavid mit Select Grain auf. Durch Blend-Kunst neu erschaffene Stile und Geschmacksrichtungen finden Genießer dagegen in der Serie The Vatting.

Die Vereinigung von Single Malt und Single Grain Whiskys zelebriert Murray McDavid mit Crafted Blends, während Mystery Malts für geheimnisvolle Geschmackserlebnisse sorgen. Die Reihe Cask Craft umfasst schließlich preislich zugänglichere Single Malts, die in verschiedensten Eichenfässern zum optimalen Gleichgewicht zwischen Holz und Liquid reifen. Wie und warum, das erklärt das jeweilige Rücketikett.

Limitierter Single Malt für Entdecker: Glen Spey 14 y.o.

Zu den Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Benchmark gehört der Glen Spey 14 y.o. Die von der Burgruine Rothes überragte Glen Spey Distillery ist ein Geheimtipp aus dem Herzen der Speyside. Murray McDavid komplettierte den vollmundigen, nussigen Whisky durch eine vierjährige Veredlung in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern aus Jerez. So entwickelte dieser noch wenig bekannte Single Malt üppige, komplexe Aromen von Früchtekuchen und Kakao in der Nase über nussige Pralinen, Eichenwürze und saftige Gartenfrüchte am Gaumen bis zu eingekochten Früchten und sahnigem Karamell, das langsam ausklingt.

Wir verlosen 3 x eine Flasche des Glen Spey 14 y.o. von Murray McDavid!

Glen Spey 14 y.o., Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter): unabhängig abgefüllter Whisky für Entdecker; veredelt in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern zu einem vielschichtigen Erlebnis aus Frucht, cremiger Süße und Würze; auf 1.231 Flaschen limitiert; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und je eine der drei Flaschen Glen Spey 14 y.o. aus der Benchmark-Serie von Murray McDavid gewonnen haben:

Lukas Frontczak aus 33758 Schloß Holte

Dorothee Thiele aus 74397 Pfaffenhofen

Michael Freyer aus 22041 Hamburg

Wir gratulieren den drei glücklichen Gewinnern recht herzlich, die Preise werden Ihnen von unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import zugesendet. Da die Post vor Weihnachten ziemlich beschäftigt ist, kann es etwas dauern, bis Sie diese in den Händen halten. Wir bitten um Nachsicht.

Wie schon gesagt, das war nicht das letzte Gewinnspiel in diesem Jahr, und auch nicht das vorletzte – schon heute geht es mit einer neuen Chance weiter. Schauen Sie gleich wieder vorbei – es zahlt sich garantiert aus!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts