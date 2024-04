In seinen Neuheiten der Woche stellte Kirsch Import gestern kurz drei neue Abfüllungen der irischen Dingle Distillery vor. Mehr Details zu diesem Trio sowie Verkostungsnotizen zu Cónocht An Earraigh bietet die heutige Pressemitteilung:

Irischer Frühling bei Dingle: Sechste Abfüllung der „Wheel of the Year“-Serie & exklusive Single Casks

Stuhr, 17.04.2024 Die Dingle Distillery zelebriert das keltische Erbe ihrer Heimat-Halbinsel mit einer neuen Sonderedition aus der „Wheel of the Year“-Serie. Zudem dürfen sich Fans des irischen Whiskeys für zwei exklusive Single Casks freuen.

Dingles „Wheel of the Year“-Serie orientiert sich am keltischen Rad des Jahres. Die Reihe wird schließlich aus acht limitierten Abfüllungen (und einem Bonus-Dram) bestehen. Mit dem Cónocht An Earraigh geht das sechste Erlebnis an den Start – zur Feier des Frühlingsäquinoktium. Wenn sich Tag und Nacht wieder angleichen, beginnt eine Zeit von Vitalität und Wachstum. Der kräftige Irish Single Malt Whiskey bringt dies mit satten roten Früchten, zarten Gewürzen, gerösteten Mandeln und Muscovado-Zucker zum Ausdruck. Dafür reifte er in Cabernet Sauvignon Casks nach.

Zwei weitere Beispiele der Dingle-Handwerkskunst haben Feinschmecker hierzulande zudem ganz für sich allein. Der Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask und der Dingle Distillery 2015/2024 – Bourbon Cask sind exklusive Single Casks für den deutschen Markt. Dreifach destilliert, reiften die nur in kleinen Mengen verfügbaren Single Malts jeweils rund acht Jahre lang im maritimen Mikroklima des äußersten irischen Westens.

Cónocht An Earraigh

Dingle Distillery Irish Single Malt Whiskey

Wheel of the Year Series

Herkunft: Irland

Fasstypen: Bourbon Casks, Cabernet Sauvignon Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 50,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 79,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Reife Pflaumen, mit Puderzucker bestäubte Brombeeren, geröstete Mandeln und Muscovado-Zucker.

Gaumen: Anklänge an satte rote Früchte, zarte Gewürze, Lebkuchen, Obstkuchen und dunkles Toffee.

Nachklang: Langanhaltend, mit süßen Früchten, die durch trockene Tannine ausgeglichen werden.

Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask

Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Bottled exclusively for Kirsch Import

Herkunft: Irland

Destillationsdatum: 25.03.2015

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Alter: 8 Jahre

Abfülldatum: 07.01.2024

Abgefüllte Flaschen: 348

Alkoholgehalt: 59,4% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 154,90 Euro

Dingle Distillery 2015/2024 – Bourbon Cask

Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Bottled exclusively for Kirsch Import

Herkunft: Irland

Destillationsdatum: 12.05.2015

Fasstyp: Bourbon Cask

Alter: 8 Jahre

Abfülldatum: 05.01.2024

Abgefüllte Flaschen: 264

Alkoholgehalt: 59,2% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 154,90 Euro

Über Dingle

Die Dingle Distillery, ein Schwesterunternehmen der Porterhouse Brewing Company, wurde 2012 von Oliver Hughes, Liam LaHart und Peter Mosley im gleichnamigen Ort im Südwesten Irlands gegründet. Familiengeführt wird hier mit viel Handarbeit in kleinen Chargen dreifach destillierter Irish Whiskey hergestellt, der international preisgekrönt ist. Zudem produziert die Dingle Distillery Gin und Wodka.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch