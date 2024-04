Zu einem Battle of „South“ Islay´s Finest lädt Simple Sample in einem Live Tasting am 19. Juni. In zwei Runden werden jeweils drei Abfüllungen der Brennereien Ardbeg, Lagavulin und Laphroaig gegeneinander verkostet.

Welche Abfüllungen genau erwartet werden können, und wie Sie an das Sampleset kommen, können Sie unten nachlesen:

The Battle of „South“ Islay´s Finest – Das Triell #2 – Live Tasting – 19.06.2024 von und mit Simple Sample

Hallo liebe Tasting Fans!

Ein Live-Tasting für den 19.06.2024 steht noch aus welches wir euch heute endlich final präsentieren können.

The Battle of „South“ Islay´s Finest – Das Triell #2

Wir verkosten im Battle Format 6 Whiskys – allerdings nur über 2 Runden – immer 3 Whiskys gegeneinander!



Euch ewartet eine extrem spannende und schmackhafte Auswahl 6 absoluter Islay Ausnahmewhiskys und das auch noch zum Spitzenpreis.

Nach dem sehr sehr beliebten „Das Triell #1“ führen wir die Serie fort und setzen nochmal richtig einen drauf.

The Battle of „South“ Islay’s Finest kümmert sich komplett um alle 3 Brennereien im Süden Islay’s, also: Ardbeg, Lagavulin & Laphroaig.

Hier verkosten wir in 2 Runden junge & alte Abfüllungen der drei Brennereien gegeneinander.

Den Preis den wir für das Set machen konnten ist unfassbar geil und wäre ohne die Hilfe unserer tollen Community so nicht möglich gewesen!! Danke nochmal an die edlen Genießer die ein, oder zwei Fläschchen zu diesen fairen Preisen übersandt haben!

Natürlich ist dieses Set extrem limitiert, schlagt zu, nur solange der Vorrat reicht!

Runde 1 – jung

Ardbeg 1991/2004 – 13 Jahre – Douglas Laing – Refill Hogshead – 50,0%

Laphroaig 2013 – 1st Fill Bourbon Barrel #0896 – 54,1%

Lagavulin 12 Jahre – Diageo Special Releases 2011 – 57,5%

Runde 2 – alt

Lagavulin 1979 – 23 Jahre – Murray McDavid – 46,0%

Ardbeg 1975/2002 – 27 Jahre – Douglas Laing – 50,0%

Laphroaig 28 Jahre – Limited Edition – 44,4%

Der Aktuelle Marktpreis der Abfüllungen für das komplette Sampleset liegt locker bei 134,90 € – mindestens.



Hier in limitierter Stückzahl für das Live-Tasting für nur 69,90 € erhältlich!

Absolutes Pflichtprogramm dieses Tasting.

Nicht vergessen – Unbedingt den 19.06.2024 – 20.00 Uhr vormerken, denn da verkosten wir gemeinsam im Live Stream unser Set!

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und auf einen schönen Abend mit euch.

Das Tasting findet auf YouTube & Facebook gleichzeitig statt und kann auch im nachhinein unbegrenzt angeschaut werden.



Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!