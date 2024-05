Ardbeg kündigt heute das Erscheinen ihres ersten Millennium-Whiskys Ardbeg Vintage_Y2K an.

Der New Make Spirit dieser Abfüllung wurde in der historischen Brennblase destilliert, die 51 Jahre im Dienst stand und im Jahr 2001 ausgebaut wurde. Dieser reifte dann in den ersten befüllten Fässer (Bourbon- und Oloroso-Sherryfässer) des neuen Jahrtausends.

Der 23 Jahre alte Single Malt ist als intensiv-süßer und klassisch getorfter Whisky beschrieben und die erste Edition einer weiteren limitierten Serie. Ardbeg Vintage_Y2K ist mit 46,0 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt, und wird ab dem 18. Juni 2024 in Deutschland und Österreich limitiert erhältlich sein. (UVP 750 €).

Alle weiteren Details sowie ausführliche Verkostungsnotizen finden Sie in den folgenden Presseinformationen, die wir von Moët Hennessy Deutschland erhalten haben:

ARDBEG VINTAGE_Y2K: DER ERSTE MILLENNIUM-WHISKY

Ultra-rare Sammleredition erinnert an das besondere Jahr 2000 für die Islay Destillerie

München / Islay, 7. Mai 2024. Ardbeg bringt heute seine allerersten befüllten Fässer des neuen Jahrtausends auf den Markt – in Form des ultra-raren Ardbeg Vintage_Y2K [gesprochen Year-Two-K]. Dieser 23 Jahre gereifte, intensiv-süße und klassisch getorfte Whisky ist die erste Edition einer weiteren limitierten Serie – aus einem für Ardbeg sehr bedeutenden Jahr. Während die Welt in der Nostalgie der Nullerjahre schwelgt, ruft Ardbeg alle Liebhaber rauchiger Maltwhiskys auf, sich an einen entscheidenden Moment in der Destillerie-Geschichte zu erinnern.

Das Jahr 2000: Es bleibt mit seinen Bootcut-Jeans, Klapphandys und dem ominösen Millennium-Bug vielen in besonderer Erinnerung. Für Ardbeg ging der Jahrtausendwechsel aus ganz anderen Gründen in die Geschichte ein. Zwei Jahrzehnte vernachlässigt, rettete im Jahr 1997 die Glenmorangie Company die Destillerie vor dem sicher geglaubten Aus. Der Wiederaufbau folgte, damit sie rechtzeitig zum Jahrtausendwechsel 1999/2000 die Produktion wieder aufnehmen konnte. Während die ganze Welt das Ereignis feierte und viele Brennereien aus Angst vor dem Computer-Chaos die Produktion unterbrachen, blieben die Ardbeg Destillateure die ganze Nacht wachsam. Sie stellen sicher, dass der New Make Spirit, das frisch gebrannte Destillat, kontinuierlich aus den Brennblasen rann.

Die allererste Edition der Ardbeg Vintage_Y2K Serie stammt aus der historischen Brennblase, die 51 Jahre im Dienst stand und im Jahr 2001 ausgebaut wurde. Das erste Destillat des neuen Jahrtausend unterscheidet sich von allem, was es bisher gab. Unter den neuen Eigentümern fand die Fassauswahl besonders sorgsam statt und reifte in den besten Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern.

Das Ergebnis ist ein Single Malt mit hellen, würzigen Noten und intensiv-süßen, schwarzrauchigen Aromen – eine Anomalie, die sich nie wiederholen wird. Noten von Zitronenmelisse verbinden sich mit Leinöl und Heidehonig, während Ruß und Pfefferminze am Gaumen Erinnerungen an gemahlenen Kaffee und Anis wecken.

Als die Fässer dieser Abfüllung ins Lager rollten, gab es für Ardbeg eine weitere wichtige Entwicklung: Im Februar 2000 schmiedeten einige engagierte Fans den Plan, dass sich die Türen der Destillerie nie wieder schließen mögen – das Ardbeg Committee war geboren. Mehr als zwei Jahrzehnte später ist diese treue Fangemeinde eine Institution für Ardbeg weltweit, mit 180.000 Mitgliedern aus mehr als 130 Ländern.

Dr. Bill Lumsden, Ardbeg Master Distiller, sagt:

„Ardbeg Vintage_Y2K ist ein phänomenales Andenken an ein entscheidendes Jahr für Ardbeg – zu Beginn einer neuen Ära in unserer geschichtsträchtigen Destillerie hergestellt und seitdem sorgfältig gelagert. An der Nase kräuterig, zitrusartig und süß, bevor Ruß, Pfefferminze und Kaffeenoten aufbranden: Die ist unser Sammlerklassiker für pure Ardbeg-Nostalgie.“

Die Vorsitzende des Ardbeg Committees und Leiterin des Visitor Centers der Destillerie, Jackie Thomson, sagt:

„Die Jahrtausendwende war in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein für Ardbeg – nicht zuletzt mit der Gründung unseres Komitees, dem Lebensnerv von Ardbeg. Jetzt, da die Erinnerung an die Jahrtausendwende wieder in vollem Gange ist, laden wir alle Ardbeggians ein, die Zeit zurückzudrehen und Ardbeg Vintage_Y2K zu genießen.“

Ardbeg Vintage_Y2K wird ab dem 18. Juni 2024 in Deutschland und Österreich limitiert erhältlich sein. (UVP 750€).

Verkostungsnotiz Ardbeg Vintage_Y2K

Farbe: Blasser Bernstein

An der Nase: Kräuter, süß und wohlriechend, mit einer fernen, subtil-duftenden Rauchigkeit. Bei näherer Betrachtung zeigen sich spritzige Note von Zitronenmelisse, Leinöl und kandierten Walnüssen. Mit einem Spritzer Wasser intensiviert sich der Duft, es folgen Noten von Heidehonig, Kreosot und etwas Zeltplane.

Am Gaumen: Eine prickelnde, Sorbet-ähnliche Struktur, vibrierend auf der Zunge. Der anfängliche Geschmack ist intensiv süß, mit einem Schub Anis, Toffee, Digestive-Kekse, Pfefferminz, Menthol, Teer und Kaffeesatz. Darauf entwickeln sich rußige und teerige Aromen.

Nachhall: Der lange, anhaltende Nachklang offenbart Noten antiseptischer Lutschpastillen, Bitterorangenschale und Eichenholz-Gerbsäure.

Ardbeg Vintage_Y2K ist mit 46,0 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.