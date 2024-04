Die Sonderabfüllung zum Ardbeg Day 2024 am 1. Juni heißt Ardbeg Spectacular und ist der erste Ardbeg, der in Portweinfässern reifte. Die Abfüllung ist ab dem 2. Mai 2024 exklusiv für Ardbeg Committee Mitglieder verfügbar, ab dem 7. Mai in allen Ardbeg Embassies, und ab dem 1. Juni dann im Whiskyfachhandel. (120 € UVP, solange der Vorrat jeweils reicht).

Alle weiteren Details sowie ausführliche Verkostungsnotizen finden Sie in den folgenden Presseinformationen, die wir von Moët Hennessy Deutschland erhalten haben:

EIN AROMENSPEKTAKEL IM ARDBEG SPECTACULAR

Erster Ardbeg aus Portweinfässern als Sonderabfüllung zum Ardbeg Day 2024



München / Islay 16. April 2024. Traditionell zum finalen Samstag des Musik-und-Malt-Festivals auf Islay, „Fèis Ìle“ findet der Ardbeg Day statt. Inzwischen ein weltweites Ereignis für Ardbeg, wird er in diesem Jahr am Samstag, den 1. Juni 2024 gefeiert. Mit der Sonderabfüllung zum Ardbeg Day veröffentlich die Destillerie gleichzeitig ein spektakuläres Experiment – Ardbeg Spectacular. Angelehnt an die tiefen und vielfältigen Aromen des Whiskys – so aufregend wie eine Zirkuspremiere – lädt der ultimative Islay Single Malt alle Fans ein, sich am Ardbeg Day Circus zu beteiligen. Veranstaltungen in der Destillerie und auf der ganzen Welt an diesem Tag lassen alle in eine verrückte und rauchige Ardbeg-Welt eintauchen – mit spannenden Verkostungen, Abenteuerspielen und einer Fülle torfiger Köstlichkeiten.

Spectacular ist der erste Ardbeg, der in Portweinfässern reifte. Diese ungewöhnliche Ardbeg Day Abfüllung präsentiert eine Vielfalt an Aromen, vollkommen neu für Ardbeg. Neben klassisch gereiften Ardbeg aus dem Bourbon-Fass erweitern Portweinfässer den Islay-Malt mit prachtvollen Geschmack und überraschender Farbigkeit. Dunkle Schokolade tanzt über die Zunge, Minze balanciert wie ein Hochseil-Artist, während Aromen kandierter Früchte, Räucherkerzen und geräucherte Pekannüssen scheinbar schwerelos durch die Manege schweben.

Gillian Macdonald, Ardbeg Master Blender, sagt:

„Ardbeg Spectacular ist wirklich spektakulär, perfekt für den diesjährigen Ardbeg Day. Bourbon- und Portweinfässer entfachen ein brillantes Aromen-Feuerwerk, dass die Ardbeggians bislang noch nie erlebten. Seid alle dabei und freut euch auf eine brillante Vorstellung. Ein wahre Gala, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet!“

Jackie Thomson, Vorsitzende des Ardbeg-Committees und Zirkusdirektorin in spe sagt:

„Zum Ardbeg Day 2024 werden wir unsere Ardbeg Abfüllungen auf spektakuläre Weise feiern! Von der diesjährigen limitierten Edition bis hin zu unseren Allzeit-Klassikern wie den Ardbeg Ten Years Old, freut euch schon jetzt darauf! Ich bin sehr gespannt, wen ich am 1. Juni bei Ardbeg oder im Netz weltweit begrüßen darf, um gemeinsam einige rauchige Aromen zu jonglieren!“



Ardbeg Spectacular ist ab dem 2. Mai 2024 exklusiv für Ardbeg Committee Mitglieder verfügbar, ab dem 7. Mai in allen Ardbeg Embassies, sowie ab dem 1. Juni im Whiskyfachhandel. (120€ UVP, solange der Vorrat jeweils reicht)



Verkostungsnotiz Ardbeg Spectacular

Farbe: Sonnenuntergangsorange

An der Nase: Ungewöhnlich parfümiert und aromatisch, mit Duft von Lavendel, der in Vetivergras und Weihrauch übergeht. Darunter Ledernoten und Wachs mit einer reichen Mandelnussigkeit. Ein Spritzer Wasser enthüllt Nuancen von Holzrauch und feuchtem Torfmoos mit einem Anklang Menthol und Lederzaumzeug.



Am Gaumen: Zähflüssig, mit einer funkelnden Sammlung salziger, süßer und pikanter Aromen. Torfrauch, Eukalyptusöl, Minzschokolade und Toffee mischen sich mit Noten geräucherter Pekannüsse, Kreosot und Teer. In der Manege lauern dezent-süße Birnenstreusel- und Weichtoffee-Noten.



Nachhall: Ein langes, anhaltendes Finale von gesalzenem Karamell und kühlendem Menthol beenden diesen spektakulären Geschmackszirkus.



Ardbeg Spectacular ist mit 46,0 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.

Ardbeg

Nicht ohne einen gewissen Stolz nennt sich Ardbeg der ultimative Islay Single Malt Scotch Whisky. Im Jahr 1815 offiziell gegründet, ist Ardbeg in aller Welt von Kennern als komplexester, rauchigster und am meisten getorfter Islay Single Malt Whisky geschätzt. Gleichzeitig wartet er mit einer unerwarteten Süße auf – ein Phänomen, das auch „das torfige Paradox“ genannt wird. In den 1980- und 1990er Jahren blickte Ardbeg in eine ungewisse Zukunft bis zum Jahr 1997, als die Glenmorangie Company die Islay-Brennerei kaufte und vor dem endgültigen Auslöschen bewahrte. Seitdem ist die Destillerie wie ein Phönix aus der Asche auferstanden und heute ist Ardbeg bestens etabliert mit passionierter Anhängerschaft.

Ardbeg Committee

Das Whiskyvermächtnis wurde im Jahr 2000 durch die Gründung des Ardbeg Committees bewahrt. Das Committee besteht aus tausenden Ardbeg Fans, die dafür sorgen, dass sich „die Türen der Destillerie niemals wieder schließen“. Heute sind über 165.000 Mitglieder aus über 130 Ländern im Ardbeg Committee. In regelmäßigen Abständen werden exklusive Committee-Abfüllungen veröffentlicht. Dem Committee, geführt von Jackie Thomson, kann jeder kostenfrei beitreten unter Ardbeg.com.



Auszeichnungen:

Seit dem Jahr 2008 gewann Ardbeg mehr als 50 Gold- und Doppelgoldmedaillen bei wichtigen Whisky-Wettbewerben. Zuletzt triumphierten Ardbeg Ten Years Old in der Kategorie 12 Jahre und jünger und Ardbeg Corryvreckan in der Kategorie ohne Altersangabe bei den World Whisky Awards 2019 und die International Whisky Challenge kürte Ardbeg zur „Destillerie des Jahres“. Im Jahr 2020 zeichnete die International Whisky Competition Ardbeg Corryvreckan als besten schottischen Single Malt, bester Single Malt Scotch (Ohne Altersangabe), bester Whisky in Fassstärke (über 57 Vol.% Alk.), bester getorfter Scotch und bester Islay Single Malt aus. Ardbeg Wee Beastie gewann den ersten Platz als bester Single Malt Scotch unter 10 Jahren und die Ardbeg Destillerie gewann ein weiteres Mal den Titel „Destillerie des Jahres“. Im Jahr 2021 wurde Dr. Bill Lumsden zum fünften Mal in sechs Jahren zum Master Distiller of the Year gekürt. In der Zwischenzeit wurde Ardbeg Uigeadail zum IWC-Whisky des Jahres ernannt und Ardbeg Traigh Bhan bei der International Wine & Spirit Competition 2021 mit einer herausragenden Goldmedaille ausgezeichnet. „The Distillery of the Year Award 2022“ sowie Ardcore als bester neuer Scotch Release, bester torfiger Malt und bester Islay Single Malt sind die jüngsten Auszeichnungen bei der International Whisky Competition (IWC). Im Jahr 2023 hat Ardbeg vier Gold- und acht Silbermedaillen bei der International Spirits Competition, Silber bei der International Wine & Spirits Competition und Doppelgold bei der San Francisco World Spirits Competition erhalten.



The Glenmorangie Company:

Das Unternehmen zählt zu den renommiertesten und innovativsten Playern im Bereich schottischer Whisky. Teil von Moët Hennessy, der Wein- und Spirituosensparte von LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, ist der Hauptsitz der The Glenmorangie Company in Edinburgh, Schottland mit Glenmorangie Single Highland Malt Whisky und Ardbeg Single Islay Malt.



