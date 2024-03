The Islay Hotel wird Ardbeg House

Das zu Moët Hennessy – Louis Vuitton gehörende Unternehmen Ardbeg Distillery stellt heute seine Pläne für das erworbenes The Islay Hotel in Port Ellen auf Islay vor. Bis zum Spätsommer 2024 wird es in seiner jetzigen Form weitergeführt. Anschließend erfolgt eine längere Umbauphase, die bis Mai 2025 abgeschlossen sein soll. Das bisherige The Islay Hotel wird dann unter dem Namen Ardbeg House, wie sie Brennerei es formuliert, ein „world-class whisky and hospitality experience“ bieten können, mit Übernachtungsmöglichkeiten sowie Speise- und Getränkeangeboten. Das bisherige Personal wird übernommen und während der Bauphase vorübergehend für andere Aufgaben auf der Insel eingesetzt.

Die Renovierung umfasst „eine witzige und eindeutig Ardbegsche Neugestaltung jeder Etage“. Die Leitung hierfür übernehmen die Innenarchitekten von Russell Sage Studio, die zuvor bereits das Besucherzentrum von Ardbeg neu gestaltet haben.

Zu den bisher geplanten Änderungen gehören eine neu gestaltete Bar mit Innenhof, ein neu gestaltetes Restaurant im Erdgeschoss mit einem privaten Speisesaal sowie neu gestaltete Übernachtungszimmer. Außerdem soll es im Erdgeschoss einen exklusiven Raum mit einem Spielbereich und einer „whisky cave“ geben. Diese Whisky-Höhle wird den Hotelgästen und Mitgliedern des Ardbeg-Komitees zur Verfügung stehen. Selbstverständlich wird die Brennerei Ardbeg außerdem einen Whisky kreieren, der exklusiv im Hotel und Besucherzentrum der Marke erhältlich sein wird.

Caspar MacRae, CEO von The Glenmorangie Company als Teil von LVMH, wird von The sprit business wie folgt zitiert:

“We welcome all to come and explore the best of Islay. While the hotel will, of course, be a spiritual home for the most ardent Ardbeggians, we promise even those just getting to know the world’s smokiest, peatiest Islay malt will leave lifelong fans.”