TTB-Neuheit: Johnnie Walker Black Ruby

Unser heutiger Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank kündigt eine neue Abfüllung des Blended Schotch Johnnie Walker an. Johnnie Walker Black Ruby soll „The sweeter side of black“ zeigen und „Vibrant, Rich and Luscious“ sein.

Johnnie Walker Black Ruby ist mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.