Serge verkostet: Arran Teil 1

In zufälliger Reihenfolge verkostet Serge Valentin heute auf Whiskyfun in einem ersten Teil sieben Abfüllungen der 1995 in Betrieb gegangenen Malt-Brennerei auf der Isle of Arran. Mittlerweile beherbergt die Insel mit der Lagg Distillery noch eine zweite Destillerie, so dass die Arran Distillery nun offiziell in Lochranza Distillery umbenannt wurde. Die sieben Bottlings im Tasting stammen fast ausschließlich aus den ersten Produktionsjahren, und erhalten fast durchgehend sehr hohe Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Arran 1996/2021 (43%, Jean Boyer, Gifted Stills, hogshead, 600 bottles) 88 Lochranza 27 yo 1996/2023 ‚Maria Stuart Countess of Arran‘ (50.7%, The Stillman’s De, hogshead, cask #96/1121, 258 bottles) 90 Arran 27 yo 1995/2023 (49.8%, OB, LMDW New Vibrations, sherry hogshead, cask #95/347, 293 bottles) 89 Arran 23 yo 1996/2019 (51.1%, Maltbarn, bourbon, 121 bottles) 90 Arran 25 yo 1996/2021 (51%, Whisky-Doris, Art Nouveau series, hogshead, 235 bottes) 90 Arran 20 yo 1996/2017 (50.3%, Claxton’s, refill hogshead, cask #1713-1214, 291 bottles) 88 Arran 10 yo 2011/2022 (55.2%, OB for LMDW, Antipodes, first fill bourbon barrel, cask #2011/1871, 224 bottles) 84

Die Destillerie Arran. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings