Isle of Arran Distillers mit Fass-Programm zum 30-jährigen Jubiläum

Drei Jahrzehnte Whisky-Produktion in ihrer Lochranza Distillery können die Isle of Arran Distillers in diesem Jahr feiern. Am 15. August 1995 konnte, nach dem Produktionsstart am 29. Juni, das erste Fass abgefüllt werden. Anlässlich dieses 30-jährige Jubiläum bietet die Brennerei ein exklusives Fass-Programm an.

Am 15. August 2025, also exakt 30 Jahre nach der Befüllung des ersten Fasses, werden 30 Palo Cortado-Sherryfässer befüllt, deren Fass-Deckel mit einer besonderen Schablone verziert sind. Interessenten können sich über die Website der Destillerie registrieren. Im Preis von £7,250 (dies wären in etwa 8.500 €) sind eine Lagerzeit von zehn Jahren inklusive Versicherung enthalten.