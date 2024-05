WhistlePig und John Cleese präsentieren The Badönkådonk

Für die Vorstellung ihres 25 Jahre alten Single Malts assistiert das Monty-Python-Mitglied John Cleese der US-amerikanischen Destillerie WhistlePig aus Vermont. In einem Video, welches deutlich von Terry Gilliams Monty-Python-Animationen inspiriert ist und auch auf Youtube zu finden ist, stellt Cleese die Abfüllung The Badönkådonk vor:

The Badönkådonk reifte 25 Jahre lang in amerikanischer Eiche. Anschließend erhielt der Malt in ehemaligen Cabernet-Sauvignon-Fässern aus Silver Oak im kalifornischen Alexander Valley eine Veredelung. The Badönkådonk erscheint mit einer UVP von 1.999 US-Dollar (in etwa 1.860 € wären dies).