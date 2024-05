Beim St. Kilian Genesis Online-Tasting am 4. Mai blickten Master Distiller Mario Rudolf, Gründer Andreas Thümmler und die irischen Whiskylegende David F. Hynes ein klein wenig auf die noch recht junge Geschichte der Brennerei in Rüdenau und ihre Entstehung zurück. Anhand von Fotos aus dieser Zeit (es werden auf dem Youtube-Kanal noch Videos folgen) zeigten sie die Verwandlung des Gebäudes in die St. Kilian Distillery. Dazu stellten die Drei fünf Neuheiten, darunter auch den ersten achtjährigen Whisky aus der Destillerie, vor.

Wer sich diese Online-Verkostung nochmal (oder erstmals) anschauen möchte: Eingebettet in der folgenden Pressemitteilung der St. Kilian Distillers zu diesem Online-Tasting finden Sie die Aufzeichnung, die auch dauerhaft auf Youtube zur Verfügung stehen wird:

Genesis Online Whisky Tasting mit bislang ältester St. Kilian Abfüllung

Mario Rudolf, David F. Hynes und Andreas Thümmler stellten fünf Whisky-Neuheiten vor

Rüdenau, Mai 2024

Das Team der St. Kilian Distillers freut sich über das überaus positive Feedback zum GENESIS Online Whisky Tasting am 04. Mai 2024. Im Vorfeld verließen etwa 1.100 Tasting Sets mit acht exklusiven Samples die unterfränkische Destillerie und ließen auf ein ausgelassenes Whisky-Erlebnis sowie eine Reise zurück zu den Gründungstagen der Destillerie hoffen.

In der gemütlichen Atmosphäre des Stillhouses präsentierten die irische Whisky-Legende David F. Hynes, Gründer und Eigentümer Andreas Thümmler sowie Master Distiller Mario Rudolf die bisher älteste St. Kilian Abfüllung „The Early Days – Ketterer Wash x St. Kilian“. Mit der Verkostung des 8-jährigen Single Malt Whisky markierten die drei Whisky-Experten zweifellos den Höhepunkt des genussvollen Abends.

Zudem wurden drei Single Cask Highlights „Turf Tail Distillers Cut“, „Irish Style“, “Ultra Heavily Peated” und „David’s Choice“ vorgestellt. Wobei die persönlich von St. Kilians Spiritus Rector, David F. Hynes, ausgewählte und auf 300 Flaschen limitierte Einzelfassabfüllung innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft war.

Sie haben das Online Tasting verpasst oder möchten diesen grandiosen Whisky-Abend noch einmal Revue passieren lassen? Die Tasting-Aufzeichnung steht Ihnen hier dauerhaft zur Verfügung: