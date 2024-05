Serge verkostet: Junge Cardhu

Die Speyside-Destillerie Cardhu, im Besitz des Getränke-Konzerns Diageo und eine der Ecken seiner „Four Corners of Scotland“, kann in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. An die Seite die Jubiläums-Abfüllung der Brennerei, Cardhu 12 yo ‚Wine Cask 200th Anniversary‘, stellt Serge Valentin für seine heutige Verkostung zwei weitere, eher jüngere Malts der Brennerei. Richtig überzeugen kann allerdings keine der drei Abfüllungen, die Bewertungen fallen dementsprechend recht schmal aus:

Abfüllung Punkte

Cardhu 12 yo (40%, OB, +/-2023) 74 Cardhu 12 yo ‚Wine Cask 200th Anniversary‘ (40%, OB, 2023) 79 Cardhu ‚Gold Reserve‘ (40%, OB, +/-2015) 77